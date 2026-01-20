Slušaj vest

U Majdanpeku, Kladovu, Golupcu i Negotinu, tamo gde Dunav ureže najdublji potpis u stene Balkana, prostiru se Đerdapska klisura i njeno zaleđe, sa prizorima koji govore priču staru milionima godina.

Sara Pavkov, ministarka zaštite životne sredine Republike Srbije napisala je uvodnu reč za fotomonografiju "Geopark Đerdap" koju je podržalo i Ministarstvo kao jedinstveno svedočanstvo o geologiji, prirodi i kulturi ovog izuzetnog područja, na ponos svih građana Srbije.

- U "Geoparku Đerdap" posetioci mogu da vide i osete istoriju planete od stenskih formacija i fosila, preko jedinstvenog biodiverziteta, do lokaliteta koji vode od mezolita do savremenog doba - rekla je Pavkov.

Đerdapska klisura se prostire na 1.330 km² i najduža je u Evropi. To je otvorena knjiga geološke evolucije Zemlje i jedinstven prostor za edukaciju, naučna istraživanja i kulturni preporod lokalnih zajednica.

Foto: Predrag Kostin

Zbog svega navedenog, Geopark Đerdap je upisan na listu Uneska i prvi je geopark u našoj zemlji. Naš generacijski zadatak je da još više ulažemo u zaštitu, očuvanje i promociju ovog prirodnog i kulturnog nasleđa, i da ga kad dođe vreme predamo budućim generacijama na brigu i čuvanje.