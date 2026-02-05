Slušaj vest

Kompanija dm drogerie markt je i ove praznične sezone pokazala da se solidarnost i briga o zajednici najjasnije potvrđuju konkretnim delima. U duhu novogodišnjih i božićnih praznika, dm je realizovao niz humanitarnih aktivnosti usmerenih na podršku najosetljivijim grupama, deci bez roditeljskog staranja, deci sa smetnjama u razvoju i ženama kojima je podrška najpotrebnija.

Centralno mesto u prazničnim aktivnostima imao je humanitarni dmLIVE, tokom kojeg je dm, u saradnji sa poznatim influenserima i uz snažnu podršku publike, prikupljao donacije za domove za nezbrinutu decu i mlade. Konačan iznos donacija zavisio je od broja gledalaca, a zahvaljujući velikom odzivu, prikupljeno je ukupno 3.038.609 dinara. Sredstva će biti ravnomerno raspoređena na šest ustanova u Srbiji. Reč je o Domu za decu i omladinu „Spomenak“ u Pančevu, Domu za decu i omladinu „Jefimija“ u Kruševcu, Domu za decu i omladinu „Stanko Paunović“ u Negotinu, Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Beogradu, Domu za decu i omladinu bez roditeljskog staranja „Hristina Markišić“ u Aleksincu, kao i Domu za decu „Kolevka“ u Subotici. Ova akcija predstavlja deo kontinuirane posvećenosti kompanije dm unapređenju uslova za rast i razvoj dece u zahtevnim životnim okolnostima.

Takođe, dm je nastavio saradnju sa udruženjem „Anđeli severa“, koje pruža podršku socijalno ugroženim porodicama sa bebama i malom decom, kao i roditeljima koji se suočavaju sa izazovima obezbeđivanja osnovnih životnih potrepština za najmlađe. Kao vid podrške njihovim aktivnostima, dm je obezbedio donaciju proizvoda za bebe u vrednosti od 300.000 dinara, čime se pridružio inicijativama usmerenim na brigu o najosetljivijima i obezbeđivanje osnovne nege i ishrane za bebe.

Pored toga, dm je tokom praznika podelio ukupno i 235 novogodišnjih paketa. Paketići su uručeni deci kojoj podršku pruža Centar za unapređenje društva, organizacija civilnog društva koja godinama radi na osnaživanju ugroženih grupa kroz projekte edukacije i društvene integracije. Novogodišnja radost stigla je i do učenika Osnovne škole „Sava Jovanović Sirogojno“ u Zemunu, koja obrazuje decu sa smetnjama u razvoju i pruža im neophodnu podršku u različitim edukativnim programima, vežbama i sekcijama. Dodatno, dm je pripremio paketiće i za pacijente koji dobijaju podršku u organizaciji Belhospice, prvoj specijalizovanoj dobrotvornoj organizaciji u Srbiji koja pruža palijativno zbrinjavanje.

„Za dm, solidarnost i briga o zajednici deo su naše svakodnevice i dugoročnog opredeljenja da budemo tu za one kojima je podrška najpotrebnija. Praznični period uvek je prilika da tu pažnju dodatno usmerimo na darivanje i zajedničke akcije. Svaki dečji osmeh, svaka poruka zahvalnosti i svaka podrška koja stigne do onih kojima je najpotrebnija – to su vrednosti koje nas pokreću. Hvala svim našim kupcima, influenserima i partnerima što su deo ove priče solidarnosti“, izjavila je Tanja Kostić, vođa tima za PR, CSR i korporativne komunikacije dm Srbija.

Tokom prazničnog perioda, i u dm prodavnicama posebna pažnja posvećena je najmlađima. Na kasama su deci koja su dolazila u kupovinu sa roditeljima deljeni novogodišnji paketići. Dečji osmesi su dodatno obogatili prazničnu atmosferu, podsećajući nas na to da su i mali znaci pažnje važni i vredni. Početkom 2026. godine dm nije zaboravio ni udruženja za zaštitu životinja, pa je nastavljeno sa redovnim doniranjem: u januaru je donirano pet paleta posipa za mačke.

Brojnim aktivnostima dm drogerie markt mnogima je ulepšao praznične dane i još jednom potvrdio svoju višegodišnju ulogu pouzdanog partnera zajednice, posvećenog podršci onima kojima je ona najpotrebnija i izgradnji boljeg sutra za sve. Praznični period obeležen toplinom, zajedništvom i konkretnom pomoći završava se porukom da i mali znaci pažnje mogu da naprave veliku promenu nabolje svakog dana, a posebno u vreme praznika.

Foto: Promo