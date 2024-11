Za ulaganje u investicione kvadrate nekretnine u Ustaničkoj ulici, po ceni od 1.862 evra, uspelo je da se prijavi 207 investitora, koji su za sebe rezervisali od jednog do 67 kvadrata, dok je najviše bilo onih koji su se opredelili za investiranje na nivou od oko 10.000 evra.

- Iskreno sam iznenađen koliko su ljudi pozitivno reagovali na ovu ideju o zajedničkom investiranju. Ovoliki broj prijavljenih za ovako kratko vreme je prevazišlo sva očekivanja. Očigledno je da ideja zajedništva ima smisla i da je samo bilo potrebno ponuditi ljudima fer odnos. Predstoji nam posao da sazidamo zgradu i ostvarimo profit investitorima koji su nam ukazali svoje poverenje. Sve one koji nisu uspeli da rezervišu svoje kvadrate za ovaj prvi projekat, pozivamo da nastave da prate informacije na portalu investiram.rs kako bi blagovremeno bili obavešteni o našoj narednoj lokaciji za investiranje – naveo je autor projekta „Investiram na kvadrat“ Dušan Uzelac, osnivač finansijskog portala Kamatica.

Model "Investiram na kvadrat“ je dostupan svakome ko želi da uposli svoju ušteđevinu, ko želi da investira u biznis i ostvari zaradu veću od do sada dostupnih vidova štednje i ulaganja. Prednost ovog modela je i u tome što je on transparentan, u smislu da svaki investitor ima uvid u to kako se njegov uloženi novac koristi i kako se ceo investicioni ciklus realizuje.