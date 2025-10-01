Slušaj vest

Iako ovo izaziva sumnje i može da oteža rešavanje stambenog pitanja, stručnjaci agencije "City Expert" objašnjavaju da problem ima rešenje i šta sve kupci moraju da znaju o tome.

Hipoteka je sredstvo obezbeđenja koje hipotekarnom poveriocu (obično banci) omogućava da, ukoliko dug ne bude izmiren, proda nekretninu opterećenu hipotekom i iz dobijene sume naplati svoje potraživanje.

– Hipoteka predstavlja stvarni teret koji opterećuje nepokretnost, bez obzira ko je njen vlasnik, tako da je moguće slobodno prometovati nepokretnostima koje su opterećene hipotekom. Međutim, očekivano je da kupac neće želeti da kupi ovakvu nekretninu, pa postoji nekoliko načina koji se mogu primeniti u slučaju prodaje – navode stručnjaci za nekretnine.

Tri načina za rešavanje hipoteke 1. Prodavac sam briše hipoteku (najsigurnija opcija)

Prodavac izmiruje dug prema banci iz sopstvenih sredstava ili iz kapare dobijene od kupca, pre samog zaključenja ugovora. Na dan potpisivanja kupac dobija list nepokretnosti bez tereta i zabeležbi. Ovaj način je moguć samo ako prodavac poseduje dovoljno sredstava da u celosti vrati dug.

2. Kupac direktno banci isplaćuje dug (najčešća opcija)

Ovo je najčešći model: kupac deo ugovorene cene isplaćuje direktno hipotekarnom poveriocu (banci) u visini ukupnog duga na dan isplate, a preostali iznos isplaćuje prodavcu.Da bi se ovo sprovelo, neophodno je da prodavac od banke pribavi pismo o namerama.– Pismom o namerama banka se obavezuje da će, nakon prevremene otplate kredita, izdati brisovnu dozvolu za brisanje hipoteke – ističu iz agencije.U ugovoru se prodavac obavezuje da će u najkraćem roku pribaviti brisovnu dozvolu i izvršiti brisanje hipoteke iz katastra, te kupcu dostaviti konačno rešenje o brisanju.

3. Prodavac preuzima obavezu brisanja (najrizičnija opcija)

Kupac isplaćuje ugovorenu cenu direktno prodavcu, a prodavac se obavezuje da će celokupan iznos duga isplatiti banci i obrisati hipoteku iz katastra.

– Ova opcija je najrizičnija za kupca, jer je moguće da prodavac nakon prijema ugovorene cene ne izmiri potraživanje hipotekarnog poverioca, čime bi nepokretnost ostala opterećena hipotekom. Ukoliko prodavac ne bi izmirivao svoje obaveze, banka bi bila ovlašćena da predmetnu nepokretnost proda prinudnim putem. Zbog toga treba izbegavati ovaj način – savetuju iz agencije "City Expert".

Brisanje hipoteke

Hipoteka se iz katastra briše onog trenutka kada obezbeđeno potraživanje prestane da postoji. Kada se banci isplati ukupan dug, prestaje i osnov za postojanje hipoteke.

– Odredbama Zakona o hipoteci propisana je obaveza poverioca da dužniku i vlasniku hipotekovane nepokretnosti izda potvrdu o izmirenom dugu i saglasnost za brisanje hipoteke (brisovnu dozvolu). S tim dokumentom, vlasnik stana podnosi zahtev nadležnoj službi katastra za brisanje hipoteke, nakon čega se hipoteka uklanja i nekretnina više nema tereta – objašnjavaju oni, dodajući da je nakon tog koraka kupovina ovakve nekretnine potpuno bezbedna.

Zašto su stanovi sa hipotekom jeftiniji?

Kupovina stana pod hipotekom često je jeftinija od tržišne, s obzirom na to da podrazumeva određenu pravnu složenost i moguće čekanje dok se teret ne obriše iz katastra. Zbog toga se preporučuje pravno posredovanje i podrška iskusnog agenta.

– Odgovornost za izmirenje hipoteke ima vlasnik nepokretnosti (prodavac), jer je hipoteka upisana kao sredstvo obezbeđenja za njegov dug. Međutim, ako se hipoteka ne ukloni pre prodaje, kupac može snositi posledice, zbog čega je važno da se brisanje hipoteke reši pre ili odmah po kupovini – zaključuju stručnjaci.