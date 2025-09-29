Slušaj vest

Troškovi notarskih usluga za građane i privredu znatno su porasli nakon što je Ministarstvo pravde donelo izmene i dopune javnobeležničke tarife. Iako se cene notara nisu menjale čak 11 godina, od jula 2025. godine došlo je do povećanja vrednosti boda i broja bodova za pojedine poslove, što u praksi znači poskupljenje notarskih usluga.

Najčešće notarske usluge i nove cene 1. Overa potpisa

Privatno lice: 648 RSD po potpisu

Pravno lice: 2.160 RSD po potpisu

2. Overa prepisa ili fotokopije isprave

Po stranici: 216 RSD + materijalni troškovi 432 RSD

3. Overa prevoda (ako je javni beležnik i sudski tumač)

Cena: 864 RSD

4. Sačinjavanje testamenta

Imovina do 600.000 RSD: 12.960 RSD

Imovina od 600.000 do 1.200.000 RSD: 19.440 RSD

Imovina od 1.200.000 do 1.800.000 RSD: 25.920 RSD

Imovina od 1.800.000 do 2.400.000 RSD: 32.400 RSD

Imovina preko 2.400.000 RSD: 38.880 RSD

5. Kupoprodaja nepokretnosti

Vrednost do 100.000 €: 30.000–36.000 RSD

Vrednost od 100.000 € do 200.000 €: 36.000–42.000 RSD

Vrednost preko 200.000 €: 42.000–48.000 RSD

6. Punomoćje (jednostavno)

Cena: 2.160 RSD

7. Ostavinski postupak Zaostavština do 150.000 RSD: 3.000 RSD

Zaostavština od 150.000 do 300.000 RSD: 6.000 RSD

Zaostavština od 300.000 do 600.000 RSD: 9.000 RSD

Zaostavština od 600.000 do 1.200.000 RSD: 12.000 RSD

Zaostavština od 1.200.000 do 2.400.000 RSD: 15.000 RSD

Zaostavština od 2.400.000 do 3.600.000 RSD: 18.000 RSD

Zaostavština od 3.600.000 do 4.800.000 RSD: 21.000 RSD

Zaostavština od 4.800.000 do 6.000.000 RSD: 24.000 RSD

Zaostavština od 6.000.000 do 7.200.000 RSD: 27.000 RSD

Zaostavština od 7.200.000 do 8.400.000 RSD: 30.000 RSD

Zaostavština od 8.400.000 do 9.600.000 RSD: 33.000 RSD

Zaostavština od 9.600.000 do 10.800.000 RSD: 36.000 RSD

Zaostavština preko 10.800.000 RSD: 39.000 RSD Napomena

Imajte na umu da se cene notarskih usluga mogu razlikovati u zavisnosti od složenosti posla, broja strana u ugovoru, broja potpisa i drugih faktora. Preporučuje se da se pre zakazivanja termina konsultujete sa konkretnim javno-beležničkim kancelarijama kako biste dobili precizne informacije o ceni.

Sve navedene tarife su sa uračunatim PDV-om i važe za sve građane i pravna lica u Srbiji.