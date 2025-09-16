POSKUPELE USLUGE NOTARA: Pojedine tarife i duplirane - Evo koliko ćete plaćati overu potpisa, kupoprodaju stana i testament
Vrednost boda je sa 150 povećana na 180 dinara, ali je Ministarstvo pravde za određene poslove koje rade notari podigla i broj bodova koji im sleduje za naknadu troškova.
Tako je dupliran broj bodova za određene naknade materijalnih troškova, koje građani moraju da plate notaru:
- troškovi za poštanske usluge
- troškovi bankovne poslove uključujući i otvaranja i korišćenja javnobeležničkog računa za stranke
- fotokopiranje dokumentacije
- izrada overenih prepisa za službenu upotrebu.
1. Isprave o pravnim poslovima i hipoteci osam bodova - 1.440 dinara
2. Aneksi isprava o pravnim poslovima i hipoteci, nasledničke izjave, punomoćja, saglasnosti supružnika i druge izjave u ukupnom iznosu od četiri boda - 720 dinara.
3. Izvod iz lista nepokretnosti - 1.080 dinara.
4. Overa potpisa na nejavnoj ispravi - 450 do 500 dinara
5. javnobeležnička tarifa za kupoprodaju stana, za stan vredan 50.000 € - iznosi oko 30.000 dinara (Ovo je samo naknada notaru za javnobeležnički zapis plus overu, zavisi od vrednosti stana).
6. Overa potpisa (privatno lice) - 360 dinara po potpisu (Ako su više potpisa, cena se množi; za pravno lice je skuplje).
7. Nagrada za sastavljanje testamenta – 100 bodova po tarifnom broju za javnobeležničku ispravu. Pošto je vrednost boda 180 dinara, to iznosi oko 18.000 dinara samo za nagradu notara (ne računajući dodatne troškove).
8. Prepis/kopija / fotokopija dokumenta jedan bod po stranici plus materijalni troškovi (dodatni bodovi) zavisi od broja stranica - 180 do 500 dinara uz materijalne troškove
8. Sastavljanje javnobeležničkog zapisa o stvarnoj službenosti / solemnizacija 200 bodova, odnosno oko 36.000 dinara
10. Jednostrana založna izjava - do 50 odsto standardne nagrade, s ograničenjem na 4.000 bodova i maksimalno ide do oko 720.000 dinara, ako se dostigne plafon bodova
Važno je napomenuti da su ovo cene u dinarima, za fizička lica, bez dodatnih složenih uslova. One mogu biti i veće ako je usluga složenija, ako je potrebno raditi van kancelarije, u hitnim slučajevima, sa više strana, svedocima, prevodiocima itd.
Za posao koji javni beležnik na zahtev stranke u hitnim slučajevima, odnosno u slučaju neodložne potrebe, radi izvan utvrđenog radnog vremena ili neradnim danom i praznikom, nagrada utvrđena ovom tarifom uvećan je od nedavno za 30 bodova za svaki započeti sat, ali ne više od 150 bodova.
Ovo uvećanje nagrade po sadašnjoj tarifi iznosi 20 bodova za svaki započeti sat. Uvećanje za posao koji notar na zahtev stranke obavi izvan javnobeležničke kancelarije, nagrada se povećava za 20 bodova za prvi započeti sat odsustva iz kancelarije, a za svaki sledeći započeti sat za 10 bodova, ako drugačije nije određeno ovom tarifom, ali ne više od 150 bodova.
- Ako se javnobeležnička isprava sastavlja za više od dve stranke, nagrada se uvećava za 10 bodova za treću i svaku narednu stranku. Ako učestvuju pozvani svedoci, drugi javni beležnik, prevodioci ili tumači, nagrada se uvećava za 20 bodova za svako od tih lica - stoji u Tarifi. Međutim, predviđa se da javnom beležniku ne pripada uvećana nagrada za učešće pozvanih svedoka i tumača u sastavljanju javnobeležničke isprave za slabovidu stranku i stranku koja nije u stanju da čuje ili govori.
