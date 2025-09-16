

1. Isprave o pravnim poslovima i hipoteci osam bodova - 1.440 dinara

2. Aneksi isprava o pravnim poslovima i hipoteci, nasledničke izjave, punomoćja, saglasnosti supružnika i druge izjave u ukupnom iznosu od četiri boda - 720 dinara.

3. Izvod iz lista nepokretnosti - 1.080 dinara.

4. Overa potpisa na nejavnoj ispravi - 450 do 500 dinara

5. javnobeležnička tarifa za kupoprodaju stana, za stan vredan 50.000 € - iznosi oko 30.000 dinara (Ovo je samo naknada notaru za javnobeležnički zapis plus overu, zavisi od vrednosti stana).

6. Overa potpisa (privatno lice) - 360 dinara po potpisu (Ako su više potpisa, cena se množi; za pravno lice je skuplje).

7. Nagrada za sastavljanje testamenta – 100 bodova po tarifnom broju za javnobeležničku ispravu. Pošto je vrednost boda 180 dinara, to iznosi oko 18.000 dinara samo za nagradu notara (ne računajući dodatne troškove).

8. Prepis/kopija / fotokopija dokumenta jedan bod po stranici plus materijalni troškovi (dodatni bodovi) zavisi od broja stranica - 180 do 500 dinara uz materijalne troškove

8. Sastavljanje javnobeležničkog zapisa o stvarnoj službenosti / solemnizacija 200 bodova, odnosno oko 36.000 dinara

10. Jednostrana založna izjava - do 50 odsto standardne nagrade, s ograničenjem na 4.000 bodova i maksimalno ide do oko 720.000 dinara, ako se dostigne plafon bodova