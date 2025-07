Drugi korisnik upoređuje javnog beležnika sa kumom na svadbi, ističući da je njegova uloga više formalna nego suštinska: „Javni beležnik ti je kao kum na svadbi. On je samo svedok da ste tog i tog datuma u toliko sati ti i Pero Perić sklopili neki ugovor. On ne garantuje valjanost ugovora, samo potvrđuje da ste ga potpisali. Osim ako ga ne solemnizuješ, to je onda druga stvar.“