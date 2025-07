Na konkretnom primeru, naknada koja je do sada koštala 600 dinara (četiri boda po 150 dinara), sada će biti 1.440 dinara (osam bodova po 180 dinara). Dvostruko više bodova (i na to u višoj vrednosti) donosi i naknada materijalnih troškova javnog beležnika za izdavanje izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz baze podataka Geodetskog katastarskog informacionog sistema koju vodi Republički geodetski zavod na zahtev stranke u formi overenog odštampanog originalnog prikaza izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda, stranka je dužna da nadoknadi javnom beležniku materijalne troškove u fiksnom iznosu od šest bodova (do sada je bilo tri boda).