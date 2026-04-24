Da bi izgradnja beogradskog metroa konačno počela, čeka se dolazak specijalnih mašina za kopanje tzv, krtica iz Kine. Na dve pozicije pripremaju se prostori za prijem mašina koji infratrukturno moraju biti spremni, kaže gradski menadžer Miroslav Čučković. Kako tvrdi, izvođače radova od građevinske dozvole za prve četiri stanice dele dani.

U Kini je ovih dana završena proizvodnja mašina za kopanje beogradskog metroa tzv. krtica koje bi u prestonicu trebalo da stignu za nekoliko meseci.

Miroslav Čučković kaže da će testiranje krtica trajati 30 dana koje će se posle u delovima transportovati brodom za Srbiju.

Kako je naveo, pripremljene su dve pozicije za prijem gde ih čekaju dovoljne količine vode i struje. Pored toga, moraju da budu spremni prostori za prijem, iskopani i izbetonirani.

Prema rečima Čučkovića, na Makiškom polju će biti pohranjene 32 Alstomove kompozicije za metro. Biće proizvedene tokom 2027 i 2028. u fabrici u Francuskoj.

Prve četiri metro stanice

Čučković napominje da se građevinske dozvole za prve četiri stanice očekuju svakog časa.

Radiće se prve četiri stanice, Bele vode i Žarkovo sa jedne i Pančevački most i Dunav stanica sa druge.

Kako je naveo gradski menadžer, “Ežis” koji je sa Pauer Čajnom radio projekat za metro zajedno su predali zahtev za građevinsku dozvolu. Tvrdi da ih od dobijanja dozvole dele dani.

Koliko je bilo teško dobiti zeleno svetlo od Revizione komisije, Čučković navodi primerom da ranije nisu postojali propisi za protivpožarnu zaštitu za dubine veće od 12 metara.

Raseljavanje objekata na trasi

Kada je reč o raseljavanju na planiranoj trasi, a reč je 84 stambena i 66 poslovnih objekta, Čučković kaže da je dogovor sa vlasnicima postignut.

Tu je, dodaje, i druga kategorija ljudi koji su stanovali u objektima "Železnice Srbije" kao podstanari i da su dobili sredstva da negde žive opet kao podstanari.

Tvrdi da je svaka porodica dobila adekvatnu zamensku nekretninu i da je ista stvar i sa poslovnim objektima.

Čučković kaže da je preostalo da se dogovore sa nekim vlasnicima lokala u TC Staklenac na Trgu Republike.