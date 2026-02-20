Slušaj vest

Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo je JKP Beogradski metro i voz saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje metro stanice Skadarlija, koja će biti deo prve linije beogradskog metroa. Ova stanica planirana je na području opštine Stari grad, u okviru katastarskih parcela u centralnoj gradskoj zoni.

U rešenju Ministarstva navodi se da je nosilac projekta u obavezi da radove izvodi uz primenu niza mera zaštite životne sredine, kako tokom izgradnje, tako i tokom kasnijeg korišćenja objekta. Među ključnim zahtevima su kontrola buke i prašine, zaštita zemljišta i podzemnih voda, pravilno upravljanje otpadom, kao i stalni monitoring uticaja na okolinu.

U dokumentu se ističe obaveza obustave radova i obaveštavanja nadležnih institucija ukoliko se tokom radova naiđe na arheološke nalaze ili druge kulturne vrednosti.

1/5 Vidi galeriju Kako će izgledati metro stanica u Skadarliji Foto: Egis Rail, IDR Pijaca Skadarlija Portart

Planirano je da to bude podzemna metro stanica, ali i da se gradi podzemna garaža u južnom delu prostora i to na tri nivoa. Plan i da posle izgradnje metro stanice na nadzemnom delu bude uređen pijačni plato sa tezgama i nadstrešnicom.

Stanica je projektovana kao podzemna, i sastoji se od nivoa prizemlja (ulazi u stanicu) i tri podzemna nivoa: nivo velikog hola i nivo perona (javni prostor, operativne prostorije, prostorije za zaposlene, tehničke prostorije), kao i nivo podperona (tehničke prostorije koje ne koriste putnici). Neposredan pristup stanici korisnicima metroa planiran je iz Ulice Cara Dušana a obe strane - sa istočne strane neposredno, a sa zapadne strane ulice posredno preko podzemne pešačke veze.

Površina stanice Skadarlija obuhvaćena nadzemnim granicama iznosi 1,36 ha. Ukupna bruto razvijena građevinska površina za stanicu Skadarlija iznosiće 8.261,80 m2, dok će površina zemljišta pod objektom (zauzetost) iznositi 591,11 m2.

Idejni projekat izradio je Egis rail.