Agencija za prostorno planiranje i urbanizam donela je odluku o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu za Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Ruma-Šabac-Rasputnica Donja Borina-državna granica (Zvornik Novi).

Izrada ove strateške procene predstavlja važan korak u pripremi infrastrukturnog projekta, imajući u vidu njegov obuhvat i moguće uticaje na životnu sredinu. Dokument će obuhvatiti analizu posledica planiranog razvoja na teritoriji gradova Šabac i Loznica, kao i opština Ruma, Bogatić i Mali Zvornik.

Kako se navodi u odluci, cilj procene je da se u ranoj fazi identifikuju svi potencijalni uticaji na životnu sredinu i predvide mere za njihovo ublažavanje, uz očuvanje prirodnih resursa i obezbeđivanje održivog razvoja planiranog područja.

Strateška procena će uključiti analizu postojećeg stanja i mogućih uticaja na vodu, vazduh, zemljište, živi svet i prirodu, kao i definisanje mera za sprečavanje negativnih i unapređenje pozitivnih efekata projekta. Biće razmotrene i različite varijante razvoja, uključujući i takozvani „nulti scenario“, odnosno situaciju u kojoj se plan ne realizuje.

Izveštaj o strateškoj proceni sadržavaće i smernice za dalje planiranje, kao i program praćenja stanja životne sredine tokom realizacije projekta. U postupku će učestvovati nadležni organi i organizacije, dok će javnosti biti omogućen uvid kroz proceduru javnog uvida u nacrt Prostornog plana.

Rok za izradu Izveštaja o strateškoj proceni iznosi 12 meseci, a sredstva za njegovu izradu obezbeđuje Agencija.