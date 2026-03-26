Sadnja krompira u Međimurju, kod jednog od najvećih proizvođača ovog povrća u Hrvatskoj, po velikim je znakom pitanja zbog problema sa nabavkom goriva. Iako traktori svakodnevno u rade na njivama, najveći izazov je pitanje da li će biti dovoljno plavog dizela za nastavak proizvodnje.

Jedan od proizvođača, Mirjan Dodlek, ističe da su pokušali da obezbede potrebne količine goriva, ali bez uspeha.

- Mi smo juče dobili ponudu od našeg najvećeg distributera za 8.000 litara, međutim rekli su nam da nakon toga gorivo možemo očekivati tek za mesec, mesec i po dana. Nama dnevno treba 600 do 700 litara, ne možemo čekati mesec i po dana - rekao je on.

Situacija postaje još teža u periodima navodnjavanja, kada se potrošnja goriva gotovo udvostručuje. Uz to, rast cena dodatno opterećuje proizvođače, koji već beleže troškove veće za nekoliko stotina hiljada evra.

Dodlek naglašava da poskupljenja pogađaju sve segmente proizvodnje.

- Utiče nam na kompletni materijal za pakovanje zato što koristimo plastične džakove. Svi dobavljači su nam podigli cijene za 20 do 25 posto. Od srede pa nadalje i prevoznici dižu cene 15, čak i 20 posto rastu troškovi prevoza - naglašava Dodlek.

Rast cena ne pogađa samo proizvođače krompira, već i celokupnu poljoprivredu. Predsednik Hrvatske poljoprivredne komore, Mladen Jakopović, upozorava.

- Poskupljuju mineralna đubriva, pesticidi, herbicidi i sve što je potrebno za poljoprivredu i setvu - kazao je on.

U Baranji su posledice već vidljive, a poljoprivrednici sve češće smanjuju upotrebu đubriva zbog visokih cena.

- Đubrivo je astronomski poskupelo. To će utecati na proizvodnju hrane, jer pretpostavljam da ne samo ja, već i drugi seljaci pokušavaju da uštede na đubrivu, jer urea košta više od 700 evra, a kanovi koji se bacaju po pšenici su više od 470 evra, to je težak udarac za naš budžet - naglasio je ratar Zoltan Rajkim.

Državne mere ograničenja cena nisu dovoljne da ublaže problem. Troškovi goriva su znatno porasli, a dodatni izazov predstavlja njegova dostupnost.

- Naše cene miruju, lak su i blagom padu posebno kada govorimo o žitaricama. A, troškovi samo rastu. Seljaci će ipak za to gorivo u narednih mesec, dva izdvojiti 20 miliona evra više nego što je sad - rekao je ratar Matija Brlošić.

Problem dodatno komplikuje neravnomerna mreža benzinskih stanica koje nude plavi dizel, što otežava snabdevanje, posebno u severnim delovima zemlje.

- Problem je mreža Ininih benzinskih pumpi koja nije podjednaka u celoj Hrvatskoj. Svuda gde su nove Inine benzinske se ne drži plavi dizel. U severnom delu gotovo nigde ga više nema. Kada se naručuje još je veći problem, isporuke su navodno najavljene tek za kraj maja - dodao je Jakopović.

Svi ovi faktori će neminovno dovesti do rasta cena hrane, upozoravaju proizvođači.

- Povećanje kompletnog repromaterijala, goriva i veštačkog đubriva će sigurno podići cenu hrane. Neminovno je da ćemo troškove morati uklakulisati u cenu krajnjeg proizvoda, odnosno kroz maloprodaju i veleprodaju krompira - istakao je Dodlek.

Kako ističu seljaci bez poskupljenja nema opstanka proizvodnje.

- Sigurno će doći do promene naših cena. Nas iz ove krize može jedino izvući povećanje cena i jedino će na taj način postojati nekakva sigurnost da na jesen možemo ponovno ići u setvu - dodao je Brlošić.