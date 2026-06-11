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Sekretarijat za urbanizam izdao je dozvolu za pripremne radove za akvarijum na Ušću u Beogradu, a projekat predviđa i zaštitu i presađivanje sadnica.

Dozvola za pripremne radove odnosi se na aktivnosti koje prethode početku glavnih građevinskih radova i obuhvata pripremu terena, organizaciju gradilišta, zaštitu i presađivanje postojećih sadnica, kao i druge pomoćne radove predviđene zakonom i planskom dokumentacijom.

Autor projekta akademik Branislav Mitrović je istakao da se sve pripremne aktivnosti odvijaju transparentno, ističući da je cilj projekta "stvaranje jedinstvene edukativne i kulturne celine" na prostoru Ušća. Akvarijum bi bio "deo šire edukativne zone koja će u narednoj fazi obuhvatiti i izgradnju Prirodnjačkog muzeja" s "idejom da Beograd dobije moderan prostor namenjen obrazovanju, nauci, ekologiji i popularizaciji prirodnih nauka", rekao je Mitrović.

On je naglasio da će oba objekta zajedno zauzimati manje od jedan odsto ukupne površine Parka Ušće, uz očuvanje dominantnog dela zelenih površina i javnog prostora.

- Verujem da Beograd može da dobije sadržaje koji su standard velikih evropskih gradova, a da se istovremeno sačuva karakter i otvorenost prostora Ušća - rekao je Mitrović i dodao da se ovakav pristup "nadovezuje na urbanistički koncept Novog Beograda."

1/6 Vidi galeriju Kako će izgledati akvarujum na Novom Beogradu Foto: Instagram printscreen/Mitarh studio, Kurir, Printscreen/Instagram/mitarhstudio

Istakao je da su urbanisti predvođeni Nikolom Dobrovićem planirali Novi Beograd kao moderan grad u kojem se međusobno dopunjuju velike zelene površine, javni prostori i sadržaji od opšteg značaja.

- Prema toj viziji, prostor Ušća zamišljen je kao velika zelena gradska oaza obogaćena kulturnim, obrazovnim i javnim sadržajima, koja povezuje prirodne vrednosti ušća Save i Dunava sa reprezentativnim institucijama od značaja za ceo grad - naveo je Mitrović.

Kao glavni izvođač radova na projektu angažovana je turska kompanija Ronesans Holding, dok je za razvoj i planiranje sadržaja budućeg akvarijuma zadužena američka kompanija ICM.

Na prostoru Ušća, na mestu gde je planirana izgradnja akvarijuma, još u februaru je postavljena zaštitna ograda radi početka istražnih radova.

Polovinom maja Ministarstvo finansija, kao nosilac projekta, podnelo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine Beograda zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje javnog akvarijuma u Bulevaru Nikole Tesle.