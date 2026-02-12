Slušaj vest

Na završnoj konferenciji Regionalne kreativne mreže Zapadnog Balkana premijerno je predstavljen Izveštaj o efektima kreativnih industrija na ekonomiju Srbije za period 2022–2023, koji potvrđuje da kreativni sektor predstavlja jedan od najdinamičnijih i najbrže rastućih delova domaće privrede.

Prema nalazima izveštaja koji je sproveo Ekonomski fakultet u Beogradu, sektor kreativnih industrija je u 2023. godini učestvovao sa 9,3% u bruto domaćoj vrednosti (BDV) i sa 8% u bruto domaćem proizvodu (BDP) Srbije, čime nadmašuje učešće poljoprivrede, finansijskih delatnosti, građevinarstva i sektora nekretnina u ukupnoj ekonomiji zemlje.

Raste broj zaposlenih u kreativnoj industriji

Broj zaposlenih u kreativnom sektoru porastao je za 22,2% i danas iznosi 189.000 zaposlenih, odnosno 8,2% ukupno zaposlenih u Srbiji. Od tog broja, 42% zaposlenih je visokoobrazovano, dok je 62% zaposlenih u starosnoj grupi između 25 i 45 godina. Među zaposlenima 59% je muškaraca i 41% žena.

Prosečna zarada 178.000 dinara

Prosečna neto zarada u kreativnoj industriji je dostigla nivo od 178.000,00 RSD u 2023. godini, što je 2,1 puta veća zarada u odnosu na republički prosek. Istraživanje je pokazalo i da svaki sedmi preduzetnik, odnosno privredno društvo u Srbiji, posluje u domenu kreativnih industrija. Ukupna vrednost izvoza za 2022. i 2023. godinu iznosi preko 1,3 milijardi US$. Učešće kreativnih industrija u ukupnom izvozu Srbije je u obe posmatrane godine bio na nivou od 2,2%

Ovi pokazatelji jasno ukazuju na kontinuitet u rastu kreativnih industrija tokom niza godina, a očekuje se da se ovaj pozitivan trend nastavi i u narednom periodu.

Sektor kreativnih industrija obuhvata čak 52 delatnosti zasnovane na kreativnosti, znanju i intelektualnom kapitalu, uključujući film i audiovizuelnu produkciju, muziku i izvođačke umetnosti, dizajn, arhitekturu, izdavaštvo i medije, marketing, IT, gaming, kao i kulturno nasleđe, muzejske delatnosti, vizuelne umetnosti i zanate.

Učestvovali i kreativci iz regiona i Evrope

Na konferenciji su prisustvovali članovi prve Regionalne kreativne mreže, koju čine kreativni centri iz Slovenije (Rog Center), Hrvatske (Pučko otvoreno učilište Varaždin – Centar kulturnih i kreativnih industrija UPVŽ), Bosne i Hercegovine (Sklonište, Banja Luka), Severne Makedonije (UMPACI), Albanije (Creative Industries Agency Municipality of Tirana), Crne Gore (CIM Forum Kotor, Kotor ART Festival) i Srbije (Ložionica).

Konferencija je ugostila i kolege iz šire evropske i britanske kreativne zajednice kao i poznatog Centra 104 iz Pariza.

“Regionalna Kreativna Mreže Zapadnog Balkana je osnovana na inicijativu nacionalne platforme Srbija stvara i centra Ložionica sa ciljem jačanja regionalne saradnje i povezivanje kreativnih umova – centara, organizacija i inicijativa unutar celog regiona. Zajedničkim radom, razmenom ideja i umrežavanjem nesumljivo doprinosimo rastu celokupnog sektora kreativnih industrija u regionu, što istraživanja iz godine u godinu i pokazuju”, istakla je Ana Ilić, direktorka Ložionice.

Ona je istakla veliko zadovoljstvo što je Ložionica, posle samo četiri meseca od otvaranja postala mesto susreta pojedinaca i organizacija kreativnih industrija iz naše zemlje, regiona i cele Evrope, što će im ubuduće omogućiti još brži razvoj i napredak kroz zajedničke saradnje i projekte.

Ovaj događaj predstavlja završnu fazu projekta Creative Industries Network WB, podržanog od strane UNESCO-a kroz EU program CC4WBs.