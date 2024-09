- Tkam savremene odevne predmete, ponča, šalove, ogrtače, materijale za Šanel kostime. Širok je spektar onoga što tkam, a raduje me i što još uvek ima interesovanja za stare krparice. Moje kreacije nose se u mnogim zemljama i naravno da sam zbog toga srećna. Ali iza toga stoji ogromna količina rada, umora, nespavanja, nebrojeno sati provedenih u kolima, u autobusu. Sve to iziskuje vreme i snagu, ali pošto volim sve to što radim, još uvek imam snage za to - kaže Suzana.