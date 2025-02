- Ja i dan-danas živim u toj kući, kod tih ljudi, nažalost oni su mrtvi... I ja sam u toj kući našla tih 700.000 evra, oni mi to nisu ostavili ili su možda i ostavili planski da ja to jednog dana nađem..., priseća se Vesna događaja iz svog života dostojnog holivudskog scenarija.

- Ne bi niko ispod dušeka pod krevet stavio te pare. Bila sam u šoku, ne znam ni koliko je to para bilo... Svako normalan bi to prebrojao i rekao sad ću da kupim ovo, sad ono... Ali cirka, bilo je para sigurno za jedno tri garsonjere, a možda za dobra dva stana... Bila je to 2017. godine...

- Svojom greškom sam ostala skroz bez para... da drugom pomognem, da dam drugom zadnje od sebe, da ja nemam, a da drugom pomognem jer sam smatrala da mi je to prijatelj ali se ispostavilo da nije... Onaj ko ostane uz tebe kad ti nemaš... a ostala sam, i nije me sramota da kažem, da nisam imala šta da jedem, da nisam imala za ogrev za zimu... A onda mi je ostalo prijatelja na prste jedne ruke...a pre toga ih je bilo, ih, pa ja ne znam!

- Znači, ja, dok je ona bila živa, ja sam imala sve. E, to je mene bilo tad ponelo, a posle me odnelo, seća se Šapčanka.

- Taksista koji me je vozio preporučio mi je jednog kolegu da me vozi kad nije tu i tako upoznam taksistu Mladena. Ne volim ni da me svaki taksista vozi. I jednog dana dolazi čovek, "reno megan" karavan, i ja kažem: Munjo, odakle ti ovakav auto? A on meni: Pa od tvojih para!, kaže Vesna koja je tog trenutka ostala u neverici.