Slušaj vest

U Dubaiju (UAE) 10. februara 2026. godine održana je međunarodna tehnološka konferencija pod nazivom "Energy Evolution Conference, Awards & Expo 2026“ na kojoj su predstavljane pionirske inovacije u energetskoj industriji i obnovljivim tehnologijama. Ovaj događaj okupio je eksperte i inovatore iz oblasti energetike sa ciljem da se identifikuju i razmotre održiva energetska rešenja u trenutku kada se budućnost energetike aktivno redefiniše.

Ubrzavanje energetske tranzicije

Konferencija i prateća izložba održana je u Deiri, istorijskom centru Dubaija, i po drugi put okupila je globalne lidere i zagovornike održivosti na celodnevni program posvećen ubrzavanju energetske tranzicije i pretvaranju ideja u merljiv uticaj, uz odavanje počasti uticajnim doprinosiocima koji pokreću ovaj sektor napred. Skup je organizovala kompanija Next Business Media (nextbusinessmedia.com), globalna platforma poznata po organizovanju tehnološko-poslovnih konferencija usmerenih na sektore održivosti, energije i cirkularne ekonomije, sa željom da stvori platformu saradnje koja će okupiti sve zainteresovane koji ozbiljno žele da energetske inovacije usmere ka dobrobiti čovečanstva.

Celodnevni program je vodio učesnike kroz ceo spektar energetske tranzicije - od dekarbonizacije i agrovoltaike do skladištenja energije, digitalne infrastrukture, veštačke inteligencije i globalnih trendova energetske potražnje. Energy Evolution konferencija se pozicionirala kao vodeća inicijativa na Bliskom istoku posvećena povezivanju donosilaca odluka i inovatora koji rade na reformi energetskog sektora.

- Okupljanje kreatora politike, inovatora, lidera industrije i glasova zajednice u Dubaiju ojačalo je naše uverenje da je energetska tranzicija zajedničko putovanje i posvećeni smo izgradnji platformi gde ideje odlučno prelaze iz diskusije u realizaciju. Globalnu energetsku tranziciju unapređuju ljudi i organizacije koji kombinuju viziju sa realizacijom, a njihov rad zaslužuje da bude prepoznat i proširen - navodi se u saopštenju organizatora.

Dodela nagrada

Završetak konferencije obeležen je prestižnom ceremonijom dodele nagrada za izvrsnost u energetici, kojom su odate počasti pojedincima i organizacijama koji postižu značajan uticaj u energetskom sektoru, a među dobitnicma priznanja i naša zemlja imala je lauerata koji je poneo najviše odličje.

Foto: Privatna arhiva

Srbiju je na ovom skupu predstavljao Veljko Milković, naš čuveni istraživač i inovator iz Novog Sada, koji je proglašen za jednog od lidera izvrsnosti u energetskoj industriji. Kako se navodi u saopštenju organizatora, Milkoviću je dodeljna nagrada „Energy Evolution Award“ za njegov doprinos energetici i inovacije u održivim tehnologijama.

- U znak priznanja izuzetnim pojedincima koji oblikuju globalni pejzaž obnovljivih izvora energije, Next Business Media ima čast da istakne gospodina Veljka Milkovića – nagrađivanog pronalazača i istraživača čije inovacije unapređuju održivu tehnologiju širom sveta. Kao jedan od pionira modernog liderstva u čistoj tehnologiji, Milković je inspirisao promene kroz revolucionarne izume u čistoj energiji i ekološkom dizajnu - istaknuto je u obrazloženju priznanja koje je primio naš izumitelj.

Ova nagrada predstavlja još jedno značajno priznanje u bogatoj karijeri Veljka Milkovića, poznatog po revolucionarnim rešenjima iz oblasti mehanike, energetike i ekologije, od kojih su neka u višedecenijskoj primeni. Jedan je od naših najuspešnijih i najpoznatijih sugrađana čiji izumi se istražuju na svim kontinentima. Njegove inovacije na polju oscilatornih tehnologija izazvale su veliko interesovanje stručne javnosti, naučnih institucija i tehnoloških centara širom sveta.

- Ova prestižna nagrada pokazuje da čiste energetske tehnologije, kao što je dvostepeni mehanički oscilator, imaju svetlu budućnost jer svaki danom širom sveta nezavisni istraživači dokazuju moju tezu da su oscilacija efikasnije od rotacija - navodi u izjavi Veljko Milković.

On je autor 120 pronalazaka i 30-ak odobrenih patenta i jedan od najcitiranijih nezavisnih istraživača.

- Energetski izvori su vodeći uzrok konflikata po svetu. Možemo rešiti taj problem izobiljem energije od gravitacije, gde dobijamo savršeno čistu energiju, kao što je Nikola Tesla (1856–1943) najavio još 1900. godine da u energetici možemo „profitirati“ od gravitacije i magnetizma i imati tako neiscrpan izvor energije za sve - naglašava naš pronalazač, koji je prošle godine obeležio prvih 70 godina stvaralačkog rada, koje su iznedrile brojne izume koji su našli primenu od Amerike do Azije.

120 pronalazaka i 30 priznatih patenata Veljko Milković je rođen 1949. godine u Subotici, a od 1952. godine živi u Novom Sadu gde se školovao i studirao istoriju na novosadskom univerzitetu. Njegovi sugrađani ga znaju kao vrsnog znalca podzemnog sveta Petrovaradinske tvrđave, dok je u bivšoj Jugoslaviji poznat po svojim ekološkim inovacijama, najviše po konceptu samogrejne eko-kuće. Međunarodna javnost ga, pak, najviše poznaje po izučavanju mehaničkih oscilacija i tehnologiji primene oscilatornog sistema klatno-poluga. Poseduje oko 120 pronalazaka i oko 30-ak priznatih patenata od kojih su neki u višedecenijskoj primeni. Napisao je 18 naučno-popularnih publikacija i dobio brojna priznanja u zemlji i inostranstvu. Bavi se istorijom pronalazaka i naučnih otkrića.

Foto: Privatna arhiva

Nadovezujući se na uspeh konferencije, Next Business Media je najavila niz novih specijalizovanih tehnoloških konferencija, usmerenih na sektore koje će nastaviti da unapređuju agendu održivosti i energetike, koji će tokom ove godine biti održani u Evropi, Aziji i Americi. Sledeći skup o energetici, koji će dalje nastaviti da predstavlja pionirske inovacije u energetskoj tranziciji, obnovljivim tehnologijama i održivosti, održaće se u martu 2027. godine u Dubaiju.

Ovim novim priznanjem Veljko Milković nastavlja niz uspeha, koji su započeti prethodnih godina kada mu je Teslina naučna fondacija iz SAD 2024. godine dodelila Teslinu zlatnu medalju i nagradu "Tesla Spirit Award“ za ostvarenje Tesline vizije o upotrebi gravitacije za pokretanje mašina, a prethodne godine na velikom međunarodnom konkursu za inovacije u Kanadi njegov izum, dvostepeni mehanički oscilator, proglašen za jedan od 10 najboljih pronalazaka na svetu.

Veljko Milković i u osmoj deceniji nastavlja da radi na novim projektima, a sva ova priznanja potvrđuju da su njegova vizija i tehnička rešenja prepoznata i cenjena i izvan granica Srbije.