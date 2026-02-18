Slušaj vest

Istovremeno izgradio je udeo u New York Times Co., što predstavlja njegovu poslednju novu opkladu kao glavnog izvršnog direktora konglomerata.

Berkshire, sa sedištem u Omahi (Nebraska) stekao je 5,1 milion akcija medijske izdavačke kompanije u tri meseca zaključno sa decembrom, što je udeo od 351,7 miliona dolara na kraju godine, navodi se u regulatornoj prijavi podnetoj u utorak.

Berkshire je prvi put kupio udeo u Amazonu 2019. godine. Bafett je tada rekao da je, uprkos svojoj istorijskoj odbojnosti prema tehnološkim akcijama, bio "idiot što nije ranije kupio akcije giganta u onlajn maloprodaji". Sada poseduje približno 2,3 miliona akcija te kompanije.

Takođe u četvrtom kvartalu, Berkshire je nastavio da smanjuje svoje udele u Bank of America Corp. i Apple Inc., dovodeći ih, redom, na 7,1 odsto i 1,5 odsto. Bafet je počeo da smanjuje te pozicije 2024. godine.

Berkshire Hathaway je takođe povećao svoje udele u proizvođaču nafte Chevron Corp. i osiguravajućoj kompaniji Chubb Ltd tokom tog perioda, na 6,5 odsto i 8,7 odsto.

Konglomerat je otkrio svoju početnu investiciju u Chubb u maju 2024. godine, nakon što ju je tajno gradio prethodne godine. Akcije Chubba porasle su za približno 11 odsto tokom četvrtog kvartala nakon što je jedna stručna publikacija objavila da je kompanija uputila neformalan pristup za kupovinu American International Group Inc. Kompanija je negirala da je bilo kakva ponuda data.

Bafet, koji se prošle godine povukao sa mesta glavnog izvršnog direktora, delovao je kao da se u poslednjim kvartalima ponovo dao u potragu za akvizicijama, postigavši dogovor o kupovini petrohemijskog poslovanja Occidental Petroleum Corp. za 9,7 milijardi dolara i izgradivši udeo od 5,6 milijardi dolara u Alphabet Inc.

Akcije New York Times Co. skočile su za više od 10 odsto u trgovanju nakon zatvaranja tržišta u Njujorku.