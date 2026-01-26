Slušaj vest

Holandska avio-kompanija KLM uvela je besplatan WiFi na polovini letova u okviru svoje evropske mreže, čime se svrstala među prve prevoznike u Evropi koji putnicima nude ovu uslugu bez doplate.

Tokom leta putnici mogu da koriste internet za slanje mejlova, pretraživanje sadržaja na mreži, slušanje muzike, igranje igrica, kao i gledanje filmova i TV serija putem sopstvenih uređaja. Povezivanje je moguće nakon prijavljivanja ili registracije u Flying Blue program, besplatan program za česte putnike KLM-a. Nakon toga, putnicima je omogućen neograničen pristup internetu tokom celog leta.

Besplatan WiFi se postepeno uvodi na avionima koji saobraćaju na evropskim linijama, a u narednom periodu biće dostupan na svim avionima tipa A321neo i Embraer 195-E2, kao i na delu flote Boeing 737-800. Holandski nacionalni avio-prevoznik sa dva dnevna leta povezuje Beograd sa Amsterdamom.

