Mnogi ljudi veruju da je jednostavno vraćanje na fabrička podešavanja dovoljno da bezbedno obriše vaše podatke pre prodaje telefona, ali ta pretpostavka može biti izuzetno opasna. Stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju da se podaci sa uređaja koji su jednostavno resetovani često mogu oporaviti pomoću specijalizovanih alata.

U jednoj studiji, stručnjak je kupio 30 polovnih uređaja i uspeo je lako da oporavi obrisane podatke, uključujući bankarske informacije, lozinke, privatne dokumente i fotografije. Tipično, brisanje datoteka samo uklanja putanju do njih, dok sami podaci ostaju u internoj memoriji uređaja dok se ne prepišu novim. To znači da bi vaši najintimniji podaci, od finansijskih detalja do privatnih poruka, mogli da završe u rukama potpunog stranca. Zato je neophodno preduzeti sveobuhvatne korake kako biste osigurali da vaši podaci budu ne samo izbrisani, već i trajno uništeni.

Šta prvo uraditi

Pre nego što započnete bilo kakav proces brisanja, apsolutni je prioritet napraviti rezervnu kopiju svih podataka koje želite da sačuvate. Gubitak dragocenih uspomena, važnih kontakata ili poslovnih dokumenata bio bi nepotreban stres.

Korisnici Androida mogu se osloniti na ekološki prihvatljive rezervne kopije kompanije Google za lako arhiviranje. U podešavanjima telefona, pod „Google“, pronaći ćete opciju „Rezervna kopija“ koja vam omogućava da automatski sačuvate podatke aplikacija, istoriju poziva, kontakte i podešavanja na Google disk. Za fotografije i video zapise, Google Photos nudi praktično rešenje u oblaku.

Vlasnici iPhone-a, s druge strane, imaju dve osnovne opcije. Najlakše je napraviti rezervnu kopiju putem iCloud-a, što se može pokrenuti direktno na vašem uređaju tako što ćete otići na Podešavanja > [vaše ime] > iCloud > iCloud rezervna kopija. Alternativno, možete povezati svoj iPhone sa računarom i koristiti Finder (na novijim macOS sistemima) ili iTunes (na starijim macOS i Windows sistemima) da biste kreirali potpunu lokalnu rezervnu kopiju.

Odjava sa svih naloga

Kada budete sigurni da su svi vaši podaci bezbedni, sledeći ključni korak je da se odjavite sa svih naloga povezanih sa vašim uređajem.

Ovaj korak sprečava dve glavne opasnosti:

- neovlašćeni pristup vašim nalozima

- zaključavanje uređaja za novog vlasnika

Na Android telefonima, moraćete da odete u Podešavanja > Nalozi (ili Korisnici i nalozi) i ručno uklonite svaki Google nalog.

Zaštite od vraćanja na fabrička podešavanja (FRP), bezbednosnog mehanizma koji sprečava korišćenje telefona nakon resetovanja bez unosa akreditiva prethodnog vlasnika. Za korisnike iPhone-a, proces je centralizovan. Odlaskom u Podešavanja > [vaše ime] i odabirom Odjava na dnu menija, isključićete funkciju Pronađi moj iPhone i Zaključavanje aktivacije, oslobađajući vaš uređaj od povezivanja sa vašim Apple ID-om. Ne zaboravite da i fizički uklonite SIM karticu i bilo koju eksternu karticu za skladištenje podataka (microSD) sa uređaja.

Sa iPhone-ima, proces je mnogo jednostavniji zahvaljujući jakoj hardverskoj enkripciji koju Apple ugrađuje u svoje uređaje. Kada se odjavite sa iCloud-a i Apple ID-a i završite sve pripremne korake, jedini preostali korak je pokretanje potpunog brisanja. To radite tako što odete u Podešavanja > Opšte > Prenesi ili resetuj iPhone, a zatim izaberete „Obriši sav sadržaj i podešavanja“.

Konačna verifikacija

Sistem će vas zamoliti da unesete lozinku za uređaj i, eventualno, lozinku za Apple ID kao konačnu meru verifikacije. Ovaj proces ne samo da briše sve vaše podatke, već uništava i ključeve za šifrovanje, čineći podatke fizički ostavljene na memorijskim čipovima potpuno neupotrebljivim i nečitljivim. Proces je izuzetno bezbedan i efikasan. Ako ste koristili eSIM, sistem će vas pitati da li želite da zadržite ili izbrišete i mobilni plan; za prodaju je svakako preporučljivo da ga izbrišete.

Kada se proces resetovanja završi, vaš telefon bi trebalo da se ponovo pokrene i prikaže isti ekran dobrodošlice kao kada ste ga prvi put izvadili iz kutije. Ovo je konačna potvrda da je uređaj spreman za novog vlasnika. Ako vaš uređaj traži lozinku ili prethodne podatke o nalogu nakon ponovnog pokretanja, to znači da se niste pravilno odjavili sa svog Google ili Apple naloga i da morate ponoviti postupak.