Istraživanja pokazuju da prosečna odrasla osoba provede više od 6 sati dnevno na telefonu. Oni koji rade u marketingu, PR-u, novinarstvu ili u digitalnoj industriji, verovatno i više. Zoom sastanci, mejlovi koji stižu i vikendom, Teams poruke koji minut pre ponoći sa “samo jedno kratko pitanje” – sve to dovodi do novog oblika zamora: digitalnog burnouta.

Većina nas kaže kako se oseća umorno, bezvoljno, da nema energije i da, kada dođe kući s posla, samo želi da prilegne, a to – uglavnom – nije zbog toga što fizički radimo više. Umorni smo u glavi, jer nismo „dizajnirani“ da budemo konstantno uključeni i onlajn. Svet oko nas se ponaša kao da je to potpuno normalno a kada to spojimo sa perfekcionizmom i FOMO-om ( Fear of Missing Out, strah od toga da ćemo nešto da propustimo) dobijamo recept za „iscrpljenost deluxe“.