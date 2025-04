Punjenje baterije do 100 odsto je uništava i do 15 posto brže

Stručnjaci za mobilne telefone složni su po ovom pitanju – konstantno punjenje baterije do 100 odsto kapaciteta i držanje telefona na punjaču i nakon što se on napuni ubrzava „starenje“ akumulatora i skraćuje njegov životni vek, upozoravaju stručnjaci.

Ukoliko redovno punimo telefon do kraja (odnosno do 100 procenata kapaciteta), baterija će propasti za 10 do 15 procenata brže u odnosu na to kada bismo ga punili do, recimo, 90 odsto. Nije dramatična razlika, ali na duže staze je i te kako primetna.