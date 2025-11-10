Slušaj vest

Justus Reid, poznat široj javnosti po nastupu u emisiji „Supertalent“, već neko vreme živi u Hrvatskoj, gde sopstvenim rukama preuređuje staru kuću koju je kupio za svega 5.000 evra. Iako bi mnogi njegov potez smatrali rizičnom avanturom, Reid je od početka bio oduševljen idejom i pun entuzijazma.

U prvim objavama na društvenim mrežama pokazao je u kakvom je stanju kuća bila kada ju je kupio, zapuštena, obrasla i bez osnovne infrastrukture. U njoj nije bilo struje ni vode, a do nje nije vodio ni pravi put. Ipak, to ga nije obeshrabrilo.

Naprotiv, odmah je najavio da će upravo tamo stvoriti svoj novi dom i započeti život u prirodi. Njegovi pratioci na društvenim mrežama mogli su iz dana u dan da prate napredak, od čišćenja dvorišta i okolne šume, do pripreme temelja za obnovu kuće.

Toplina lokalnih stanovnika

Reid kaže da ga je najviše dirnula nesebičnost i gostoprimstvo lokalnih ljudi.

Foto: Profimedia

- Neverovatno su ljubazni. Od prvog dana nude pomoć, od krčenja puta do čišćenja kuće. Kod mene je čak dolazio i načelnik opštine, koji mi je obećao da će pomoći u dovođenju vode i nasipanju puta, kako bi se do kuće moglo doći automobilom. Ljudi me pozivaju na ručak i večeru jer znaju da sam ovde sam, bez struje i vode. Stvarno sam im zahvalan - ispričao je Reid i otkrio da se kuća nalazi u šumi u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Radovi napreduju

U svom sedamdesetom videu o ovoj avanturi, Reid pokazuje kako postavlja solarne panele i priprema sistem za dovođenje vode. Ipak, s dolaskom hladnijih dana suočava se s novim izazovima, sve hladnijim jutrima i manjkom dnevnog svetla.

Uprkos svemu, rezultati su impresivni. Kuća koja je nekada bila gotovo ruševina sada dobija izgled pravog doma. Reid ne krije ponos i veru da će, uz podršku svojih novih suseda, uskoro završiti ono što je započeo.