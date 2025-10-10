Slušaj vest

Turistički paketi će sledećeg leta poskupeti i do 20%. Ovog leta, najveće grupe stranih turista su iz Rumunije došle u Bugarsku.

"Imali smo 25% više Rumuna ove godine. Inflacija je porasla i u Bugarskoj, cene su mnogo porasle i hotelijeri više ne mogu da zadrže iste cene“, rekla je Anđelika Kirika, predstavnica jednog hotela u Zlatnim Pjascima.

U junu 2025. godine, Rumuni su predstavljali preko 30% turista koji posećuju Bugarsku.

Odmor skuplji 200 evra

U Zlatnim Pjascima, porodica sa dvoje dece će sledeće godine platiti 750 evra za sedmodnevni odmor u odmaralištu sa 4 zvezdice, sa svim uslugama, što je za 200 evra više nego ovog leta u glavnoj sezoni. I 300 više nego na početku leta. Svako ko razmišlja da uštedi novac i ne kupi sveobuhvatni paket neće proći bolje. Obrok u restoranu na bugarskoj obali sada košta isto koliko i u Rumuniji.

"Kao što znamo, sirovine i veleprodaja hrane postaju skuplji. Ugovorno, kada se potpišu, cene će morati da se poštuju, ali ako hotelijer radi u minusu, sa gubitkom, naravno da će morati da se revidiraju“, rekao je Jon Vladimir, hotelijer iz Bugarske.

Plaćanje na rate

Turističke agencije su već pregovarale o turističkim paketima sa hotelima u Bugarskoj i verujem da će mnogi turisti platiti svoj odmor na rate nakon najavljenog povećanja cena.

"Avansna uplata za rane rezervacije biće samo 10, razlika se plaća kasnije, 21 dan pre početka boravka“, rekao je Andi Čirilov, vlasnik turističke agencije.

„Bar do kraja godine postoje veoma veliki popusti, čak do 40%, a nakon toga još uvek imamo veoma važan prag do kraja februara. Ima negde oko 800-900.000 rumunskih turista koji su izabrali Bugarsku“, rekao je Trajan Badulesku, portparol ANAT-a. Ljudi sada čekaju velike turističke sajmove i ponude za odmore kako bi izračunali da li su odmori u Bugarskoj isplativiji od odmora u Rumuniji.

(Telegraf.rs / Observatornews)

