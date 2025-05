– Na čelu sa Nenadom Vulićem, našim CTO-om razvili smo softver i mobilnu aplikaciju. Mašina je povezana sa IoT (Internet of things), što znači da je umrežena i da je pokreće operativni sistem koji može daljinski da se programira, što nam omogućava da raspolažemo podacima u realnom vremenu. Na primer, znamo koji je obrok uzet, šta se najviše naručuje. To je čitava mala fabrika u jednom vendomatu – objašnjava Katarina. Roditelji preko aplikacije unapred naručuju užine za celu nedelju, što kuhinji omogućava da zna tačan broj obroka čime se smanjuje bacanje hrane. Dete pomoću kartice preuzima hranu iz aparata.

– Naša mašina i na to misli. Čim dete preuzme svoj obrok, roditeljima automatski stiže obaveštenje na mejl. A za one koji žele da znaju baš sve, od sastava obroka do nutritivnih vrednosti, tu je QR kod na ambalaži. Jednim skeniranjem otvara se prozor u kome sve piše do poslednjeg sastojka – dodaje. Ali nisu samo roditelji radoznali. I klinci imaju svoja pitanja.