Slušaj vest

Kada temperature padnu na minus deset, a sneg i led prekriju ulice i trotoare, svakodnevne navike postaju rizične.Odlazak do prodavnice, na posao ili izlazak iz zgrade više nisu rutina, već potencijalna opasnost. U takvim uslovima padovi su česti, a povrede često dolaze iznenada, nekad uz jak bol, a nekad gotovo neprimetno. Upravo zato je važno da znamo kako da reagujemo nakon pada.

Zavisi isključivo od težine povrede, koliko je lečenje trajalo i koliko je pretrpljena šteta. Može biti značajna, i preko 600.000 dinara, pa i više, zavisno od okolnosti.

Ovim horoskopskim znacima zima najteže pada Foto: Shutterstock

Podnošenje zahteva za naknadu štete

Za štetu nastalu na javnoj površini usled pada na ledu ili snegu, odgovorna je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se dogodio događaj koji je prouzrokovao štetu. Dakle, građani imaju pravo da naknadu štete potražuju od grada, odnosno opštine na čijem području je došlo do štetnog događaja.

Takođe, naknada štete se može zahtevati i od skupštine stanara, fizičkog ili pravnog lica, ukoliko je do štete došlo ispred objekata koji se nalaze u njihovom vlasništvu, ispred kojih nije bio očišćen ulaz ili trotoar od snega odnosno leda.

U ovakvim slučajevima osnov odgovornosti se ogleda u propuštanju preduzimanja neophodnih i adekvatnih mera, a sve u cilju sprečavanja nastanka štete.

Uslovi za odštetu

Ono što biste trebali znati je da nakon pada na snegu ili ledu trebate u što kraćem vremenskom periodu da zatražite neophodnu medicinsku pomoć kod nadležne zdravstvene ustanove. Prilikom pregleda posebno je bitno da obavestite doktora na koji način je došlo do povređivanja, odnosno objasniti istom da se radi o povredi zadobijenoj padom na snegu ili ledu, a sve kako bi doktor u svom medicinskom izveštaju naveo tu činjenicu, koja će bitno uticati na dalji tok postupka naknade štete.

Foto: Beta

Ukoliko ste u mogućnosti, bilo bi korisno fotografisati mesto predmetnog događaja, budući da bi u konkretnom slučaju, fotografije poslužile kao još jedan od dokaza koji bi Vam išli u korist u toku daljeg postupka.

Takođe, ukoliko postoje lica koja su bila neposredni očevici predmetne nezgode odnosno pada, u tom slučaju zabeležite lične podatke postojećih svedoka. Na ovaj način obezbedićete još jedan relevantan dokaz, te će sud prilikom izvođenja dokaza saslušanjem svedoka biti u prilici da nesumnjivo utvrdi način na koji je došlo do povređivanja.

Na kraju, nakon preduzimanja navedenih radnji, obratite se advokatu koji će Vam pomoći da pokrenete postupak za naknadu štete.

Šta učiniti odmah nakon pada?

Da biste povećali šanse za uspešno ostvarivanje prava, preporučuje se da:

- fotografišete mesto pada i poledicu,

- zabeležite podatke svedoka,

- odmah potražite lekarsku pomoć,

- sačuvate svu medicinsku dokumentaciju,

- što pre se obratite advokatu radi pravnog saveta.

Pravovremena reakcija i stručna pomoć često su presudni za uspeh postupka. Potraživanje naknade štete usled pada na ledu i snegu ne može se potraživati nakon proteka roka od tri godine otkako je šteta nastala.

Advokat Željko Simić kaže da medicinska dokumentacija nije dovoljna jer, kako kaže, neko može da se oklizne ispred svog stana, neko ga doveze ispred tržnog centra, on pozove hitnu pomoć i tvrdi kako se baš tu okliznuo. Stoga je važno da postoji svedok_

- Najveća greška koja može da se desi, priđu osobe da pomognu toj osobi, sačekaju hitnu pomoć i odu. Ljudi se ne sete da razmene kontakt sa njima. Tu se napravi greška, jer su oni dokazno sredstvo. Bitno je takođe i fotografisati sa određene distance mesto gde se to odigralo, ljudi često naprave grešku jer slikaju previše izbliza mesto, onda nije moguće utvrditi da li je to baš tačno to mesto - kazao je ranije advokat - rekao je Simić ranije.

Foto: Profimedia

Šta možete da potražujete?

U slučaju povrede usled pada na ledu, moguće je potraživati:

- naknadu za pretrpljene fizičke bolove,

- naknadu za strah,

- naknadu za trajno umanjenje životne aktivnosti,

- troškove lečenja i rehabilitacije,

- izgubljenu zaradu

Ukoliko je reč o licu koje je u radnom odnosu, a usled pada i povređivanja je privremeno nesposobno za rad, zaposleni ima pravo da potražuje isplatu izgubljene zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana. U tom slučaju naknada zarade se isplaćuje najmanje u visini 65% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene zakonom.

Iskusan advokat za naknadu štete zna kako da pravilno postavi odštetni zahtev i obezbedi najpovoljniji ishod za oštećenog.

Šta spada u materijalnu štetu pričinjenu padom na snegu i ledu?

Materijalna šteta ogleda se u novčanoj naknadi zbog na primer, pocepane odeće usled samog pada, troškova lečenja ukoliko su predmetnom prilikom nastale povrede ili izgubljene zarade, ukoliko je lice usled povreda bilo sprečeno da nesmetano nastavi sa radom.

Pocepana odeća

U situaciji kada oštećeno lice usled pada ošteti odnosno pocepa svoju odeću, ima pravo da zahteva naknadu materijalne štete u iznosu u kojem je isplatio predmetnu odeću, pod uslovom da ima sačuvan račun.

Troškovi lečenja

Nezgodan pad koji je izazvao nastanak povreda može istovremeno da prouzrokuje i dodatne troškove na ime lečenja. Oštećeni ima pravo da potražuje iznos za troškove lečenja, s tim da je neophodno posedovanje računa, kako bi se moglo dokazati postojanje troškova i njihov iznos.

Foto: Spring Images / Alamy / Profimedia

Šta spada u nematerijalnu štetu zadobijenu padom na snegu i ledu?

Nematerijalna šteta se dosuđuje za pretrpljeni fizički bol, duševni bol zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, smrti oštećenog lica i za pretrpljeni strah.

Pretrpljeni fizički bol

Ovakav vid nematerijalne štete može nastati neposredno nakon određenog nesrećnog slučaja odnosno događaja, a fizički bolovi mogu trajati kraći ili duži vremenski period. Intezitet fizičkog bola utvrđuje veštak medicinske struke- ortoped, na osnovu dostavljenog lekarskog izveštaja i pregleda oštećenog lica. Od utvrđenog inteziteta pretrpljenih fizičkih bolova, zavisiće visina naknade štete koja pripada oštećenom.

Strah

Strah predstavlja subjektivnu kategoriju i nastaje kao posledica određenog štetnog događaja. Trajanje i intezitet pretrpljenog straha koji se javio u trenutku kritičnog događaja ili nakon istog, utvrđuje se neuropsihijatrijskim veštačenjem odnosno pregledom oštećenog kao i eventualno postojeće medicinske dokumentacije u slučaju da je oštećeni zadobio i povrede kritičnom prilikom.

Duševni bolovi zbog umanjenja životne aktivnosti

Umanjenje životne aktivnosti predstavlja ograničenje pokretljivosti ili otežane normalne aktivnosti organizma, usled čega oštećeni može otežano i uz određeni fizički napor vršiti osnove životne aktivnosti. Dakle, reč je o određenom stepenu invaliditeta koji je nastao kao posledica štetnog događaja, koji prouzrokuje duševni bol, te se iz navedenog razloga oštećenom licu dosuđuje novčana satisfakcija. Umanjenje životne aktivnosti utvrđuje se medicinskim veštačenjem i iskazuje se procentualno.

Duševni bolovi usled naruženosti

Naruženost predstavlja trajnu izmenu spoljašnjeg izgleda oštećenog u vidu ožiljka na telu koji je nastao povređivanjem oštećenog u određenom štetnom događaju. Naknada štete po osnovu pretrpljenih duševnih bolova zavisi od stepena naruženosti koju utvrđuje veštak medicinske struke.

Duševni bolovi zbog smrti bliskog lica

Ukoliko je kao posledica određenog štetnog događaja nastupila smrt, u tom slučaju članovi uže porodice oštećenog, imaju pravo da potražuju naknadu štete za pretrpljene duševne bolove.

Kurir.rs