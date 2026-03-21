Dragačevsko selo Rogača nadeleko je čuveno po vrednim i dobrim domaćinima, a upravo ovde se vidi da ukoliko neko želi može da lepo živi i radi i ako ostane na selu. Višečlana porodica Bogdanović ima farmu krava, obrađuje na hektare zemlje i bavi se mlečnim govedarstvom. Odlučili su da ostanu na svojoj dedovini i zbog te odluke nikad se nisu pokajali. Međutim, ono po čemu je ovo domaćinstvo posebno jeste to što i dalje neguju stari običaj, pa im na mobu dolaze prijatekji i komšije iz okolnih sela.

- To je neki običaj koji i dalje čuvamo. Mi možemo sami da obradimo njivu, ali lepše je kad dođu prijatelji i pomognu. Tako i mi pomažemo kad nas zovu. Nije sve u parama, ovde je važno druženje, solidarnost i naravo dan se završi uz pečeno prase. Na selu sigurno ima posle ko hoće da radi, ko hoće da se žali uvek će naći razlog. Obrađujemo velike površine, a kad je sezona i kad je ova naša moba, na njivi bude 13 traktora i sve to uz pomoć naših prijatelja završimo za dan. Drago nam je što se mladi odlučuju da ostanu u svom selu, jer ovde može mnogo lepše i kvalitetnije da se živi nego u gradu - kaže za RINU domaćin Zoran Bogdanovići.

Ovu vrednu porodicu obišao je i ministar za javna ulaganja, Darko Glišić, rekavši im da će u narednih nekoliko dana biti asflatirana deonica puta u dužini od 2.8 kilometara, što će za sve meštane biti od velikog značaja.

- Ovde sam oduševljen što se ljudi iz drugih sela raduju, da će baš ovde biti završena i asfaltirana važna deonica. Svi gledaju samo da ima do njihove kuće, do njihovog zaseoka i samo u njihovom selu. Ovde prvi put zaista sam čuo da ljudi iz susednog sela Košane navijaju za ljude u Rogači da oni dobiju taj put i da se taj put uradi. Ovde su divni, vredni i pošteni ljudi i na nama je da pomognemo da oni imaju najbolju moguću infrastrukturu - rekao je Glišić.

On dodaje da mu je drago što je pitanje struje u ovom selu rešeno, kao i što meštani nemaju problema ovde sa vodom i telekomunikacionom mrežom. Ali, naravno, kako ističe putna infrastruktura je najveći problem.

- Malo se to zapustilo, malo je bilo u prethodnom periodu i do nas, i ja sam se izvinio zbog toga što možda i ranije nisam došao i skrenuo pažnju na ljude koji su trebalo da više pažnje posvete ovom selu. Tako da sada smo krenuli da rešavamo te goruće probleme. Ovaj najveći, ključni pravac od 2.800 metara, za pet do šest dana biće stavljen pod asfalt. Priprema je urađena, a onda ćemo tim dobrim komšijama koji su navijali za njih krenuti da rešavamo i njihove probleme. Uskoro ćemo otići i u to selo da sa njima razgovaramo. Ovde su ostala još dva pravca, ako sam dobro domaćina razumeo — jedan je od kilometar i nešto, zatim oko 700 do 900 metara, pa još nekih 400 do 500 metara. Videćemo tokom proleća i tokom ove godine da jedan po jedan rešavamo, poručio je Glišić i dodao da će posle Vaskrsa ponovo doći u ovo dragačevsko selo kako bi se novi asfalt, kako dolikuje "zalio" uz zdravicu i čašicu domaće ljute.

Sreću zbog lepih vesti nisu krili ni domaćini Bogdanovići, jer se na ovaj put dugo godina čekalo.

- Nisam mogao da verujem, mnogo nam znači put. Dugo smo ga čekali, ali smo ga dočekali. Zahvaljujemo se ministru koji nas je posetio i što je obećao još neke puteve da uradi. Mnogo nam znače i subvencije. Mi smo stočari, držimo krave, primamo subvencije i to nam mnogo znači. Pomažu nam i oko kupovine mašina. Ranije to nije bilo tako, niko nije dolazio, zato je sve i propadalo - rekli su Bogdanovići.