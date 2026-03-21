Srbija se promenila - ograničenja na kupovinu energenata nema! Vučić poručio: Neće biti problema ni sa hranom ni sa vodom
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je kada je govorio o energetici, tokom velikog skupa u Areni, da u Srbiji ograničenja na kupovinu benzina, dizela i naftnih derivata nema i neće biti problema, svega imamo dovoljno.
- Kada govorimo o energetici, imamo bezbroj problema, sankcije Rusiji i Srbiji, čekamo kada će ta saga da se okonča i uz sve te probleme u Srbiji ograničenja na kupovinu benzina, dizela i naftnih derivata nema i neće biti problema, svega imamo dovoljno. Srbija se promenila.
Danas je ona zemlja ozbiljnih i odgovornih ljudi koji znaju kako da gaze u budućnost.
- Kvalitet života nisu samo plate i penzije, to je da uđemo u korak sa svetom sa veštačkom inteligencijom, ali i kako da imamo čistiji vazduh i posebno kako da obezbedimo dovoljno hrane u budućnosti.
- U Srbiji neće biti problema ni sa hranom ni sa vodom i uložićemo dovoljno da brinemo o našim poljoprivrednicima. Ako ima nešto na šta sam ponosan, to je izgradnja puteva, i tek ćemo da gradimo. I sve to ne bismo mogli da nije vas, odgovornih i ozbiljnih ljudi.