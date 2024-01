TRGOVCI OPET ZARATILI S LOPOVIMA: Ovo se dešava svaki dan, pa morali da urade jedno! Potrošači besni: To uopšte nije higijenski

U pojedinim marketima u Beogradu trgovci su počeli da stavljaju zujalice i na papir za suhomesnate proizvode što je šokiralo mnoge potrošače.

Zbog svakodnevnih krađa u radnjama trgovci stalno proširuju listu artikala na kojima su primorani da stavljaju zujalice.

Poznato je da zujalice stoje na čokoladama, kafi, žvakama, konzerviranoj hrani, tunjevini, međutim, trgovci su zujalice počeli da stavljaju i na papir u kome se pakuju proizvodi sa delikatesa!

Na beogradskim Instagram stranicama pojavila se objava Beograđanke koju je ova novina šokirala.

- Prvo sam se ismejala, a onda mi više nije tako smešno kada sam otvorila kačkavalj. Mislila sam da je greška, ali izgleda da nije. Ovo uopšte nije higijenski pritom te plastične samolepšljive zujalice ko zna gde su stajale i u kojoj kutiji - navodi se u prvoj objavi sa fotografijom, dok u drugoj stoji:

foto: Printskrin/Instagram

- Toliko se krade na odeljenju delikatesa da to nije realno i mislim da nemate predstavu o tome. Zujalice dolaze spakovane u kutiju, tabak je recimo sto zujalica. Nije higijenski, slažem se, ali kod nas u objektu su se one lepile između nekih slojeva ovog papira koji se pakuju proizvodi da ne bude u kontaktu sa suhomesnatim. Isto se radi i u mesari jer se dešavalo da ljudi uzmu i potrpaju to što su uzeli u džepove, jakne ili torbe - piše u drugoj.

Bonus video:

01:02 TRGOVCI ĆE PODIĆI CENU AKO VIDE DA PRODAJA NE OPADA Stručanjak upozorava: Kriza je nepredvidiva, ne možemo znati kako će biti