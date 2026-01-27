Slušaj vest

Hiljade britanskih radnika mogli bi da ostanu bez posla jer popularni lanac barova, Revel Collective, planira da uđe u administraciju, čime je budućnost 62 lokacije dovedena u pitanje.

Kompanija je pokušala da spreči svoj kolaps zatvaranjem 15 lokacija, ali je juče najavljeno da će u roku od 10 dana biti imenovan administrator.

Revel Collective, koji upravlja lokalima pod brendovima Revolucion de Cuba i Peach Pubs, stavio je kompaniju na prodaju u oktobru, nakon što su spoljni faktori okrivljeni za pad poslovanja.

Najmanje 2.200 radnih mesta je ugroženo pošto je kompanija podnela zahtev za ulazak u administraciju. Odluka je doneta i pored toga što je Revel Collective bio u „dobro naprednim“ pregovorima sa potencijalnim kupcem. Ovo takođe znači da će akcionari ostati bez ičega nakon prodaje.

Pabovi i barovi u okviru portfolija Revel Collective, uključujući lanac Revolution, poznat i kao Revs, nastaviće da rade tokom procesa administracije.

Revel Collective, na čijem čelu je bivši direktor Pizza Express-a Luke Johnson, naveo je da je odluka o ulasku u administraciju doneta kako bi se „zaštitili poverioci“, uključujući banke.

Najava o prodaji očekuje se u narednim danima, nakon što je kompanija u decembru javno povezana sa grupom Neos Hospitality, koja se bavi ugostiteljstvom i klubovima.

Revel Collective već godinama ima problema. Kompanija je pad poslovanja pripisala pandemiji, manjoj konzumaciji alkohola kod mlađih kupaca i promenama u državnim politikama koje su najavljene u Budžetu.

Lanac Revolution Bars prošle godine bio je prinuđen da zatvori 36 lokacija nakon što je Visoki sud odobrio plan restrukturiranja poslovanja.