Poklekao poznati lanac barova: 2.200 radnika čeka na otkaz, gase se 62 lokacije, ugostiteljstvo pretrpelo veliki udarac
Hiljade britanskih radnika mogli bi da ostanu bez posla jer popularni lanac barova, Revel Collective, planira da uđe u administraciju, čime je budućnost 62 lokacije dovedena u pitanje.
Kompanija je pokušala da spreči svoj kolaps zatvaranjem 15 lokacija, ali je juče najavljeno da će u roku od 10 dana biti imenovan administrator.
Revel Collective, koji upravlja lokalima pod brendovima Revolucion de Cuba i Peach Pubs, stavio je kompaniju na prodaju u oktobru, nakon što su spoljni faktori okrivljeni za pad poslovanja.
Najmanje 2.200 radnih mesta je ugroženo pošto je kompanija podnela zahtev za ulazak u administraciju. Odluka je doneta i pored toga što je Revel Collective bio u „dobro naprednim“ pregovorima sa potencijalnim kupcem. Ovo takođe znači da će akcionari ostati bez ičega nakon prodaje.
Pabovi i barovi u okviru portfolija Revel Collective, uključujući lanac Revolution, poznat i kao Revs, nastaviće da rade tokom procesa administracije.
Revel Collective, na čijem čelu je bivši direktor Pizza Express-a Luke Johnson, naveo je da je odluka o ulasku u administraciju doneta kako bi se „zaštitili poverioci“, uključujući banke.
Najava o prodaji očekuje se u narednim danima, nakon što je kompanija u decembru javno povezana sa grupom Neos Hospitality, koja se bavi ugostiteljstvom i klubovima.
Revel Collective već godinama ima problema. Kompanija je pad poslovanja pripisala pandemiji, manjoj konzumaciji alkohola kod mlađih kupaca i promenama u državnim politikama koje su najavljene u Budžetu.
Lanac Revolution Bars prošle godine bio je prinuđen da zatvori 36 lokacija nakon što je Visoki sud odobrio plan restrukturiranja poslovanja.
Biznis Kurir/The Sun