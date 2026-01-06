Slušaj vest

Zbog hitnosti, ali i činjenice da se često obavljaju van redovnog radnog vremena, cene ovakvih zahvata po pravilu su više od standardnih usluga. Konačan iznos zavisi od vrste intervencije, trajanja radova i opreme koja je neophodna.

Ipak, jedna hitna popravka izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama. Autorka objave na Reditu podelila je svoje iskustvo nakon što joj je u ranim jutarnjim satima pukla cev i poplavila kuću.

- Jesu li zanatlije i privatnici postali bolesno skupi? Pukne mi cev rano ujutru, kuća poplavljena. Nekako zatvorim vodu i počnemo peškirima da skupljamo vodu. Cev je pukla kod kuhinje. Majstor dolazi posle pola sata, zakrpi kvar i gotovo – rešeno. Pitam za cenu. 700 evra. U redu, nedelja je ujutru, ali 700 evra? Progutam knedlu. Za 900 evra ja radim ceo mesec. Trošim na benzin, gablec, teglim osam sati, nema me kući. A on 700 evra za sat vremena posla - napisala je ona.

U komentarima su se odmah javili korisnici koji smatraju da je cenu uvek potrebno dogovoriti unapred i tražiti račun. Mnogi veruju da je majstor igrao na kartu „ako prođe – prođe“, i da mu je u ovom slučaju uspelo. Bilo je i onih koji su istakli da je često reč o jedinom majstoru koji u tom trenutku može ili želi da dođe, pa prostora za pregovore praktično nema, što je autorka i potvrdila.

"Bezobrazno skupo"

- Ako majstor shvati da ti gori pod nogama i da ti je on jedini izbor, cenu će naplatiti posle obavljenog posla. Trebalo bi da postoji neki cenovnik i voleo bih da vidim šta je sve naplaćeno, osim ako ne radi na crno - napisao je jedan komentator.

Drugi smatraju da je cena bezobrazno visoka i da ne razumeju one koji pokušavaju da je opravdaju.

- Ovo je isto kao kada taksista naplati 300 evra vožnju od tri kilometra. Nema to veze sa tržišnom cenom, to je čisto dranje kože - naveo je jedan korisnik.

- Dolazak nedeljom može da košta duplo i s tim nemam problem. Ali pucanje cevi koje je rešeno za 30 minuta u zatvorenom prostoru, bez kopanja i traženja kvara napolju po zimi, ne može da košta 350 evra u redovnom terminu, a kamoli 700 evra u hitnom - zaključio je drugi.

- Neće ni da dođu ako ne mogu skupo da naplate.

S druge strane, deo komentatora stao je u odbranu majstora.

- Ponuda i potražnja – majstora nema, pa cena ide gore. Imala si hitnu intervenciju i sreću da ti se neko uopšte odazvao. Niko se danas neće baviti sitnim popravkama ako ih ne može dobro naplatiti - piše u jednom komentaru.

Neki su istakli da se ne radi samo o "30 minuta posla", već o kompletnom angažmanu: dolasku, vozilu, alatu, znanju i odgovornosti, kao i porezima koje majstor mora da plati državi.

- Njegovo radno vreme počinje od tvog poziva – spremanje, izlazak, paljenje auta, gorivo, amortizacija, dijagnostika kvara, uslovi u kojima radi. Tu je i potrošnja materijala i alata. Šta ako se pokvari ili polomi skuplji alat, pa mora da kupi novi i ponovo sedne u auto? To su troškovi od 300 do 600 evra - naveo je jedan od komentatora.