Radiće nekoliko dežurnih apoteka i pošti, a parking u Beogradu biće besplatan.

U Zakonu o državnim i drugim praznicima u Srbiji navodi se da u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, osim na Dan pobede koji se praznuje radno.

Badnji dan, koji se obeležava danas i prethodi prazniku Rođenja Hristovog, nije zvanični neradni dan, ali je Vlada Srbije nedavno preporučila da zaposlenima koji Badnji dan slave i po gregorijanskom i po julijanskom kalendaru omoguće da ne rade na taj dan.

Radno vreme tokom praznika

Ipak, većina prodajnih objekata danas radi, ali skraćeno.

Tržni centri danas rade do 18 časova, kao i većina trgovinskih lanaca.

Javno komunalno preduzeće "Parking servis" saopštilo je ranije da neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada na Badnji dan i Božić, 6. i 7. januara 2026. godine, a tada će biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134g.

Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks "Međunarodni terminal" biće neprekidno otvoreni tokom praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.

Pijace

Javno komunalno preduzeće "Beogradske pijace" saopštilo je da zelene pijace sutra neće raditi.

Pijace "Zemun", "Banovo brdo", "Bele vode", "Dušanovac" i TC "Novi Beograd" sutra će raditi skraćeno, od 6 do 14 časova.

Otvoreni tržni centar Miljakovac ("Beogradski buvljak") 7. januara (četvrtak i sreda) neće raditi, kao i pijaca cveća "Krnjača" i pijaca "Palilula".

Garaže i parkinzi pijaca tokom Božića radiće na sledeći način: pijaca "Palilula" će raditi od 00 do 24 časa, kao i pijace "Zemun", "Stari Merkator", dok pijace "Zeleni venac", "Banjica" i parking OTC-a Miljakovac ("Beogradski buvljak") - neće raditi, pijaca "Dušanovac" - radiće od 6 do 15 časova.

Većina trgovinskih lanaca, kao i tržni centri, sutra, na Božić, biće zatvoreni, ali bioskopi u tržnim centrima će raditi uglavnom od popodne pa do 23 časa.

Apoteke

Zdravstvena ustanova "Apoteka Beograd" tokom Božića imaće nekoliko dežurnih objekata, kao i druge, privatne, apotekarske ustanove.

Institut za transfuziju krvi tokom Badnjeg dana i Božića radiće od 8 do 15 časova, a Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović batut" saopštio je da na Badnji dan radi Centar za mikrobiologiju - Odsek za prijem uzoraka radiće od 8 do 12 časova, kao i sanitarna ambulanta.

Pošte

Pošta Srbije saopštila je ranije da će tokom Badnjeg dana pošte sa celodnevnim radnim vremenom raditi kraće, najduže do 15 časova, a tokom Božića radiće dežurne pošte.

Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu radiće od osam do 21.30 sat, a pošte na graničnim prelazima Batrovci, Horgoš, i Čukarka i administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak će raditi non-stop.

Pošta na graničnom prelazu Gradina dežuraće od 7 do 18.30 časova, a pošta na graničnom prelazu Sremska Rača od 16 časova do 24 časa.

Od 8. januara radno vreme svih vrsta objekata vraća se na staro.

Sekretarijat za privredu ranije je podsetio da, shodno odredbama Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine, u vreme novogodišnjih i božićnih praznika 2025/2026. godine, privredni subjekti koji obavljaju zanatsku i trgovinsku delatnost 1. januara (Nova godina) - dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni, 2. januara - dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati, 6. januara (Badnji dan) - dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i dr), moraju da rade najmanje od 9 do 18 sati, 7. januara (Božić) - dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni.

Benzinske pumpe

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji Beograda rade od 00 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.

Dežurni prodajni objekti, koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti u dane novogodišnjih i božićnih praznika mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od radnog vremena navedenog u ovom saopštenju.