Dok cene kafe širom Italije dostižu rekordne iznose, istorijski firentinski lokal "Rivoire" pokrenuo je neobičnu inicijativu "Il Caffè del fiorentino" (Fjorentinska kafa).

Njome se stanovnicima nudi espreso za samo jedan evro. Ideja nije samo u finansijskoj uštedi, već u simboličnom gestu – da se istorijski centar Firence ponovo otvori za svoje građane, a ne samo za turiste.

U trenutku kada je cena kafe u italijanskim barovima na ivici da pređe takozvanu "psihološku granicu" od dva evra, lokal na trgu Pjaca dela Sinjorija (Piazza della Signoria) nudi espreso građanima Firence i okolnih opština za samo jedan evro, umesto uobičajenih 1.80 evra, i to bez vremenskog ograničenja. Potrebno je samo da kupci pokažu ličnu kartu kao dokaz prebivališta.

Cilj ove inicijative je slanje simbolične poruke: da se istorijsko jezgro grada ponovo približi svojim stanovnicima, koje često odvraćaju visoke cene i masovni turizam.

Marko Falani, generalni direktor "Rivoirea", objašnjava motiv:

- Koliko puta čujem da ljudi kažu: ‘u centar nikada ne idem’ - kaže on, dodajući da Firenca mora da ostane dom svojih građana - Kafa za jedan evro možda deluje kao sitnica, ali može značiti mnogo - kazao je Falani.

Lokal "Rivoire" osnovao je 1872. godine dvorski poslastičar Enriko Rivoire i vremenom je postao simbol elegancije i firentinske tradicije. Danas, pod vođstvom preduzetnika Karmina Rotondara, brend širi poslovanje ka Milanu i Veneciji, ali i dalje zadržava svoje "srce" u Firenci.

Poskupljenja i pad potrošnje

Dok "Rivoire" snižava cenu za lokalno stanovništvo, industrija kafe prolazi kroz ozbiljnu globalnu krizu. Od 2020. godine cena šoljice kafe porasla je za više od 50 odsto, dok su sorte arabika i robusta poskupele za 62, odnosno 78 procenata.

Glavni uzroci rasta cena su ekstremne klimatske promene u zemljama proizvođačima poput Brazila i Vijetnama, rast potražnje na tržištima u razvoju (Kina i Indija), finansijske špekulacije i porast troškova transporta i logistike.

Prema podacima Nacionalne unije privrednika (Unimpresa), prosečna cena espresa u Italiji mogla bi da dostigne dva evra do kraja 2025. godine, što bi moglo promeniti navike potrošača. Iako potrošnja sirove kafe opada (-6,85 odsto u odnosu na 2022.), tržište kafe u kapsulama beleži snažan rast (+18,8 odsto).

Kafa i dalje ostaje neizostavni deo italijanske svakodnevice, ali ispijanje šoljice u baru sve više postaje mali luksuz. Iz Firence, međutim, stiže drugačija poruka: jednostavan gest, kafa za jedan evro, kao podsećanje da centar grada i dalje pripada njegovim stanovnicima.