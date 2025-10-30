Slušaj vest

Mnogi Balkanci koji žive u Nemačkoj svakodnevno se suočavaju sa pitanjima o platama, troškovima i životu u inostranstvu. I dok jedni smatraju da je standard dobar i da se može pristojno živeti, drugi neprestano preispituju šta je dovoljno za "normalan život".

Takva pitanja često izazovu veliku debatu, što je bio slučaj i sa nedavnom objavom jednog gastarbajtera koji je unutar Fejbsuk stranice "Balkanci u Nemačkoj", iskritikovao sve one koji rade za manje od 2.500 evra, uz opasku da su "sirotinja" i da za te pare "nema šta da se jede".

"Kad vidim da ljudi rade u Nemačkoj za 2.500 evra, nije mi dobro. Šta si druže došao, da budeš sirotinja? Za te pare nema šta da se jede u Nemačkoj!", napisao je on.

"Nije do evrića nego do prohteva"

Njegov stav izazvao je lavinu kritika i uvreda, a diskusija je ubrzo prerastala u raspravu o stvarnom životu i troškovima u Nemačkoj.

"Neko 2.500 evra rasporedi i zna da živi. Neko sa 5.000 evra kuka toliko da se rodbina sa Balkana sažali, pa mu/joj pošalju da preživi! Nije do evrića nego do sposobnosti/prohteva.", napisala je jedna žena, dok je druga dodala:

"Postoje ljudi koji ne žive samo za novac"

"Meni nije dobro kada vidim koliko je nekima dosadno pa stalno pišu iste stvari. Šta vas uopšte briga da li neko radi za 1, 2, 3, 5 ili 8 hiljada… Ja imam prijatelje, jedan ima 2 hiljade evra, a drugi ima više od 4 hiljade, isto su srećni u duši. Kad će pojedinci više shvatiti da postoje ljudi koji ne žive samo za 'hiljade', nego žive život i da postoje ljudi koji su otišli van i nemaju želju ni nostalgiju za državom iz koje su došli?".

Foto: Shutterstock

"Ne možeš živeti vani i praviti vile tamo"

Objava je prikupila više od 800 komentara. I iako su se neki složili sa autorom da je plata od 2.500 evra nedovoljna za život u Nemačkoj, glasniji su svakako bili oni koji smatraju da ovakve primedbe nemaju pokriće.

"Obzirom na prohteve neiživljenih ljudi kada dođu ovde, pojedincima je i 5.000 evro mesečno malo", napisao je jedan korisnik.

Za njim, javila se još jedna korisnica pa dodala:

"Aman Bože, pa vratite se odakle ste došli. Ne možete živeti vani i praviti vile. Nemojte lagati da imate velika primanja, a kad odete dole čekate da vam oni siromasi plate kafu, a vi slučajno dinar da ne potrošite.