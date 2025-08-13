Slušaj vest

Cene hrane i bezalkoholnih pića u Crnoj Gori su porasle u julu za 5,2 odsto međugodišnje, kao i troškovi stanovanja, vode, struje, gasa i ostalih goriva 6,9 odsto, u rekreaciji i kulturi 8,2 odsto, raznovrsne robe i usluga 5,3 odsto, a u svim pomenutim slučajevima je tempo godišnjeg rasta bio brži nego u junu.

Nasuprot tome, zabeležen je godišnji pad cena prevoza i odeće i obuće, dok je rast cena alkoholnih pića i duvana nepromenjen na 5,8 odsto, kao i u obrazovanju 0,9 odsto.

Nešto sporiji godišnji rast cena je zabeležen u zdravstvu, komunikacijama i ugostiteljstvu, dodaje se u izveštaju.