Ove godine 142 hiljade milionera namerava da se preseli, ostavljajući iza sebe luksuzne stanove u Londonu ili imanja u Francuskoj.

Švajcarska, Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeni Arapski Emirati uspevaju i dalje da privuku deo bogatih, ali Crna Gora je najbrži rastući svetski centar za milionere.

Naime, prema podacima švajcarske kompanije Henley & Partners, tokom prošle godine se broj milionera, koji su došli da žive u ovu državu, povećao za čak 124 odsto.

Jedan od razloga za posetu je tradicionalno gostoprimstvo Foto: Shutterstock

Trenutno u ovoj zemlji živi 2.800 milionera, što je značajno manje u poređenju s nekim drugim zemljama. Ipak, privlači bogate zahvaljujući programu „investicija u zamenu za državljanstvo“, koji je poznat i kao Zlatni pasoš.

Osim toga, kako je ukazao Dominik Volek iz Henley & Partnersa, Crna Gora postaje atraktivna zbog blizine zapadne Evrope i njene fiskalne fleksibilnosti.

– Crnogorski niski porezi, s fiksnim porezom na dohodak i bez poreza na nasledstvo ili poklone, učinili su je posebno atraktivnom za čuvanje bogatstva. U kombinaciji s jadranskom obalom, ponudom luksuznih nekretnina i privlačnim mediteranskim načinom života, zemlja je postala izbor investitora – izjavio je Volek.

Osim pomenutih, broj bogatih koji su se doselili tokom prošle godine povećao se i u Malti, Poljskoj, Kini, Kostariki, Indiji i Letoniji.

S druge strane, najviše milionera iselilo se iz Velike Britanije, Kine, Indije, Južne Koreje, Rusije, Brazila, Francuske, Španije i Nemačke.