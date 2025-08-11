Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je sinoć u obraćanju naciji, objasnio na čemu će se raditi u budućem periodu kako bi građani osetili finansijsko olakšanje u svakodnevnom životu. On je najavio da će doći do rešenja koje bi podrazumevalo pad cena u trgovinskim lancima i to do 20 odsto.

Kako je rekao, radićem na mnogo polja, biće najmanje pet polja, ali u okviru samog procesa trgovine i sniženja cena, omogućavanja ljudima da lakše prežive i jesen i zimu, kada se obično najviše novca troši

Gosti emisije "Redakcija" koji su govorili na ovu temu bili su Marko Matić, direktor Centra za odgovorne medije i Saša Pešić, novinar i predsednik udruzenja “Svi Srbi u Parizu”.

Foto: Kurir Televizija

- Trgovačka marža, kao uslov inflacije, je samo jedan od faktora. Ako zanemarimo druge faktore, država je postala svesna toga. Ljudi su pokazali nezadovoljstvo kada su bojkotovali kupovinu hrane i država je to primetila. Marže kod nas su mnogo visoke. Nije normalno da cene naših proizvoda budu jeftinije u nekim zemljama u Evropskoj uniji - kaže Matić i dodaje:

- Da bi se rešio problem marži, nije dovoljna državna intervencija, ja pozdravljam nameru države, ali iskustvo nas uči da država nikada nije mogla da obuzda marže administrativnim merama. Trgovci mogu da odgovore uvek nestašicom proizvoda. Ali, pozdravljam nameru države da zakonski reguliše maksimalnu visinu marže. Mi smo relativno malo tržište i nismo članica Evropske unije. Ja sam skeptičan u mogućnosti države da ograniči divljanje trgovinskih lanaca.

Pešić je uporedio Srbiju sa Francuskom, gde postoje aktivna "Udruženja potrošača", te naglasio da oni vrše ogroman pritisak na distributere:

Foto: Kurir Televizija

- Pre nekih 15-ak godina razlika je bila ogromna. Svake godine se oseti bitna razlika u cenama u Srbiji i svake godine mi se čini da su cene veće i veće. Sigurno da je Srbija manje tržište, ali na zapadu su veoma aktivna Udruženja potrošača, koja na neki način i diktiraju pritisak na velike distributere i vladu Francuske koja na neki način mora da reguliše cenu neke potrošačke korpe, koja na neki način mora da bude pristupačna za sve slojeve stanovništva - kaže Pešić i dodaje:

- Od nekih koji dobijaju socijalnu pomoć pa do neke normalne klase. Sigurno da je rat u Ukrajini priredio taj neki domino efekat. U Francuskoj takođe rastu cene i na većem su nivou nego što su bile. Mislim da je tamo mnogo lakše da se takve cene izbalansiraju upravo zbog tog Udruženja potrošača. Smatram da je u redu imati višu cenu na avokadu ili nekoj morskoj ribi, to je sasvim očigledno, ali mi sada vidimo da su cene visoke i na proizvodima koje mi proizvodimo.

