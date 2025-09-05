Slušaj vest

Karte i smeštaj su obično jeftiniji nego tokom leta, a na nekim mestima je i dalje dovoljno toplo za kupanje i uživanje.

Manje gužve, povoljnije cene i mirnija atmosfera čine ovaj period savršenim za one koji vole da otkriju more na drugačiji način. Postoje ponude i u turističkim agencijama za more u oktobru, ali čini se da ako „ulovite“ jeftine avionske karte sami, možete da prođete dosta jeftinije nego što ste planirali.

Nica

Jedna od destinacija za more u oktobru jeste svakako Nica. Avio-kompanija Wizzair nudi jeftine karte u oktobru i cene se kreću od 48 evra za povratnu kartu. U cenu nije uključen kofer, pa ako baš ne možete da se snađete sa ručnim prtljagom, karta će vas izaći nešto više. U tom periodu je u Nici oko 20 stepeni, tako da je idealno za uživanje pored mora.

U Nici je optimalna temperatura 20 stepeni Foto: Screenshot YT

Malta

Sledeća destinacija na koju možete da odete u oktobru i to avionom, jeste Malta. Cena povratne avionske karte može da vas izađe oko 56 evra. U ovom periodu godine temperatura vazduha je oko 24 stepena, a toliko otprilike iznosi i temperatura vode.

Barselona

Mnogi sanjaju da posete Barselonu, tako da u oktobru definitivno mogu to da učine. Cene karata su oko 60 evra. U Barseloni je lepa temperatura vazduha sve do novembra, tako da u ovom periodu očekujte oko 26 stepeni i sigurno kupanje u moru.

Kupanje u moru u Šapaniji je zagarantovano i u oktobru Foto: Shutterstock

Alikante

Od kada je Wizzair uveo letove do Alikante-a, putnici se odatle vraćaju puni utisaka. Sada je prilika da odete tamo za „male pare“, a cena povratne karte je oko 59 evra. Kao i u Barseloni, tamo su jako lepe temperature u ovom periodu, pa ćete se i malo sunčati na 25 stepeni.

Kipar

Kipar je generalno omiljena destinacija za letovanje u oktobru, tako da je ovo možda i najbolji „ulov“, jer je tamo zaista pravo leto, a izbeći ćete velike gužve kojih ima tokom sezone. Cena karata može da se nađe za 96 evra. Isplati se otići, jer ćete tamo uživati na 27 stepeni.

*Cene su podložne promenama u svakom trenutku