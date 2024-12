Cena programa koji obuhvata prevoz, doček Nove godine, odnosno proslavu uz večeru i muziku do ranih jutarnjih sati i povratak je od 30 do 70 evra u zavisnosti od lokacije. Ture koje uključuju dva noćenja i tri dana, sa reprizom novogodišnjeg dočeka, koštaju od 160 do 360 evra.

Pojedine turističke agencije navode da su u njihovom programu iznenađenja najčešća mesta koja se obilaze etno-sela i domaćinstva, vinogradi, vinski podrumi, vajati, ergele, manastiri, zoo-vrtovi, kao i spomenici kulture.