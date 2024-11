- Danas je hit u našoj državi ta antiklizna obrada. To znači da mi za površinu kamena, koja je glatka površina, koristimo flamaricu za paljenje površine da bi ona bila onako hrapava. To je naš primarni proizvod danas koji se najviše traži i koji najviše proizvodimo. Naravno, proizvodimo najviše i spomenike, opet kažem, ponavljam se, stepeništa, kuhinje, sve to dolazi u obzir. I u principu, nema nešto šta bih ja istakao. Stvarno nastojimo u tome da količinski ispunimo zahteve kupca i rokove, naravno, da obezbedimo da sve bude na vreme i da mušterija bude zadovoljna. To nam je nekako jedini cilj u svemu tome, veli Ratko pa dodaje: