RETKE MAJSTORE SVOG ZANATA SRPSKE GAZDE SVE VIŠE PLAĆAJU: Neki zarađuju 3 puta više od proseka, a evo ČIJI su džepovi najpuniji!

Mnogi se pitaju koje zanimanje odabrati, da plata može da pokrije sve neophodne troškove, a za koje nije potrebna visoka škola. Biti pekar, frizer, prodavac, magacioner, vozač ili IT stručnjak, na ovo je veoma teško dati odgovor, jer sam izbor zavisi od mnogo faktora.

Ono što ova različita zanimanja u ovom trenutku približava jedne drugima jeste visina zarade, koja je iznad prosečne u Srbiji, dakle viša od 86.000 dinara, a za neka od pomenutih zanimanja i do tri puta veća.

Ne treba pomišljati da svi poslodavci nude iste uslove i da svi radnici koji se zaposle na sada traženim radnim mestima mogu da računaju na veliki iznos plate, ali većina može. Posebno ako imaju znanje i iskustvo, jer je takvih sve manje u pomenutim oblastima.

Majstora zanata nema, to je poznato već odavno, a nije slučaj samo u Srbiji, već u celoj Evropi. I te kako je vidljivo da radnici pojedinih struka nedostaju, naročito kada se pogledaju oglasi za posao, jer su najčešće pozicije koje se traže: pekar, kuvar, frizer, magacioner i, naravno, IT stručnjak.

Ukoliko neko u rukama ima frizerski zanat može da računa na mesečna primanja od 45.000 dinara za početnika, pa sve do 120.000. Za poziciju prodavca u pekari ima ponuda u rasponu od 65.000 do 100.000 dinara, a zarade pekara kreću se od 80.000 sve do 130.000 dinara.

Ni mesari ne treba da brinu da li će naći posao, jer se to ne dovodi u pitanje, a mesečno mogu da računaju na platu od oko 60.000 dinara do 110.000. Uz to, veliki broj poslodavaca spreman je da stipendira decu koja se odluče za ovo zanimanje.

Na platu iznad 100.000 dinara mogu da računaju i kuvari, jer se u oglasima nudi mesečna plata od 120.000 do 160.000 dinara. Za giros majstora nudi se plata od 90.000 do 110.000 dinara, a pomoćnog radnika u kuhinji do 100.000.

Za posao vozača u domaćem transportu zarada je od 100.000 dinara, vozač B kategorije može mesečno da zaradi od 90.000 do 150.000 dinara, a vozači koji imaju E kategoriju i spremni su da rade u inostranstvu zaradiće mesečno od 2.200, pa do 2.700 evra.

Dobro mogu da zarade i prodavci, ali su plate od 90.000 do 110.000 dinara rezervisane za one koji rade u specijalizovanim radnjama, dok su, u proseku, na ovom radnom mestu zarade od 60.000 do 80.000 dinara. Magacioneri mogu da zarade 80.000−120.000 dinara, administrativni radnici i do 100.000, ima ponuda i za prodavca turističkih aranžmana, koji mesec može da završi sa 120.000, a za brokera se nudi zarada od 80.000 do 250.000 dinara.

Nesrazmernost plata

Po rečima predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Gorana Milića, u Srbiji generalno postoji nesrazmera kada su plate u pitanju, a kada se govori o zaradama deficitarnih struka, na snazi je klasičan zakon ponude i potražnje, odnosno što je nečeg manje, više košta, i obrnuto.

- Nisu problem velike plate, već one koje su izuzetno male, a takvih je mnogo. Plata od oko 100.000 dinara samo pokriva troškove života i obezbeđuje pristojan život, ali nema prostora da se prave neke rezerve. Stav sindikata je da je neophodno da se preduzmu koraci kako bi u Srbiji rasle plate i bilo više onih koji zarađuju iznad prosečne zarade. Uz to, potrebno je i da se povećaju primanja zaposlenih čija su zanimanja od značaja za celo društvo - ističe Milić.

S druge strane, broj oglasa za IT pozicije i ove godine je manji, a po podacima sajta Hello World, najplaćenija pozicija je softver inženjer, s prosečnom platom između 1.807 i 1.985 evra.

Među traženim pozicijama su IT Help Desk/Support, System Administrator/Inženjer, Frontend Developer, kao i Data Warehouse/Business Intelligence Developer, dok se zarade za QA specijaliste kreću od 1.047 do 1.245 evra. Za IT Help Desk prosečna plata je između 700 i 790 evra. Test Engineer zarade od 1.106 do 1.365 evra, a prosečna plata projekt menadžera je između 1.414 i 1.765 evra.

