Subvencije pokrivaju do 80 odsto vrednosti prihvatljivih troškova (bez PDV-a), a maksimalan iznos po korisniku može iznositi do 120.000 dinara.

Ova podrška obuhvata kupovinu jedne ili više vrsta nove pčelarske opreme, uključujući do 20 košnica, do 60 kg satnih osnova, do dve SMS vage, kao i raznu specijalizovanu opremu poput ručne prese za satne osnove, sušare za polen, mlina za šećer, mešalice za pogače za prihranu, centrifuge, kade i otklapača saća, topionika voska, punilice za med, dekristalizatora, pa čak i duplikatora sa ili bez mešača.