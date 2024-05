ZAŠTO JE BEOGRADSKA NOVOGRADNJA PRVI IZBOR KUPACA: Kvalitet sve bolji, parking i estetika najvažniji, a nema dodatnih ulaganja

Većini ljudi koji žele da se skuće prva opcija je novogradnja. Razlog je jednostavan – dodatnih ulaganja nema, a ukoliko se kupuje stan u izgradnji sa investitorom postoji i mogućnost dogovora i to od izbora pločica u kupatilu i kuhinji, do rasporeda prostorija.

Uroš Jovanović, direktor ART nekretnina objašnjava za Sasomange da se sve više ljudi želi da kupi novu nekretninu zato što su one sve kvalitetnije, a razlozi su pre svega praktični - nemate potrebu za renoviranjem:

- Ulazite u stan koji je nov, nekorišćen što za veliki deo kupaca predstavlja jednu vrlo važnu stvar. Dakle u odnosu na period od pre 10 godina kvalitet gradnje u novogradnji je ozbiljno porastao. Sada postoji veliki broj investitora koji su se nametnuli na tržištu pre svega kvalitetom gradnje. U igri su kako veliki investitori, tako i oni koji zidaju nešto manje objekte. Zato, ukoliko ste kupac novogradnje sada u smislu kvaliteta imate ogroman izbor.

Naš sagovornik navodi da je u prošlosti bilo uvreženo mišljenje da novogradnja nije kvalitetna, ali da se danas to promenilo jer su na tržištu opstali oni ponuđači koji svoj posao odlično rade.

- Ako pričamo eventualno o nekim manama novih zgrada vi zapravo, kao kupac, njih ne možete ni biti svesni dok u tom stanu ne provedete neku godinu. To je nešto što i mi iz agencija često pričamo klijentima. Bilo da uđete u nov stan koji košta 1.500 evra po kvadratu ili u onaj koji se ceni 5.000 evra po kvadratu, teško da na prvi pogled možete da primetite razliku. U svakom je parket nov, pa se sve sija, sve je sveže okrečeno. Jedino možda kada je keramika u pitanju moguće je “na oko” prepoznati koja je skuplja.

Kada su cene beogradske novogradnje u pitanju, Jovanović kaže da je teško pronaći kvadrat ispod 2.000 evra.

Beogradska novogradnja do 2.000 €/m²

- Što se tiče cena, one su u novogradnji u nekim okolnim delovima, tj. uslovno rečeno na periferiji grada uglavnom malo iznad 2.000 evra po kvadratu. Tu pre svega mislim na Mirijevo i Karaburmu, dok, recimo u Braće Jerković može da se pronađe nova nekretnina za nešto malo viši iznos od ovoga.

Kada je u pitanju centar grada tu je situacija dosta drugačija. Na primer u Bulevaru kralja Aleksandra oko Depoa kvadrat se ceni između 3.700 i 5.000 evra, dok se Beograd na vodi plaća od 3.000 do 7.000 ili 8.000 evra.

- Većina stanova u Beogradu na vodi se ceni negde između 4.000 i 5.000 evra, dok u užem centru grada, primera radi na gornjem Dorćolu, to može da ide čak i do 12.000 evra. Glavni razlog tome je što tamo nema puno zgrada, pa je ono što je do nedavno bilo između 7.000 evra i 10.000 evra sada dodatno poskupelo. Podrazumeva se da su to cene u slučaju da postoji obezbeđeno parking mesto u sklopu zgrade što je pravi kvalitet na takvim lokacijama. To je ujedno i jedna od velikih prednosti svih novogradnji i jedan od vodećih razloga zašto se ljudi odlučuju takvu kupovinu. Dakle, kada imate obezbeđeno parking mesto, odnosno mogućnost da ga kupite onda je krug kupovine zatvoren jer je to danas, pogotovu za porodice, glavna stvar - kaže Jovanović i dodaje da mnoge porodice često žele i dva parking mesta što investitori i predviđaju za kupce stanova sa dve ili više spavaćih soba. - To je danas standard i ako uslovi na lokaciji dozvoljavaju izgradnju većeg broja parking mesta, investitori to bez izuzetka rade jer sve što se ponudi, to se i proda - kaže Jovanović.

Kupcima savetuje da investiraju u kvalitetnu novogradnju koja se lako izdaje.

Što se tiče nekih preporuka i najboljeg odnosa cene i kvaliteta, apsolutno smatram da treba razmišljati o ulaganju u kvalitetnu novogradnju koja se lako izdaje i tu mi uvek prvo na pamet pada Beograd na vodi. To naselje je još uvek broj jedan po tom pitanju, jer ćete za stan od 50-ak kvadrata sa jednom spavaćom sobom platiti između 230.000 i 280.000 evra, a rentiraćete ga između 1.200 i 1.500 evra mesečno. Računica je jasna – kaže Jovanović i dodaje da i estetika i energetska efikasnost igraju sve veću ulogu prilikom odabira.

- Novogradnja na svim centralnim gradskim lokacijama je odličnog kvaliteta i to možete videti ako, recimo, prošetate od K distrikta do Novog Dorćola. Fasade su sada sve lepše i taj vizuelni utisak je sve važniji. Zgrade su sada energetski efikasnije, primenjuju se smart home što je win-win situacija. Sa jedne strane podiže cebu i donosi dobit investitorima, a sa druge strane doprinosi kvalitetu života stanara.

