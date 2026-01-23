Slušaj vest

Zbog toga su radnici od 1. decembra prošle godine prestali da dolaze na posao u luksuzni hotel, dok su od 15. januara ove godine prijavljeni na Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Hotel je u međuvremenu zatvoren.

Reč je o kompleksu Maškovića han, boutique hotelu smeštenom u zaštićenom spomeniku kulture osmanske arhitekture iz 17. veka, koji je u vlasništvu Opštine Pakoštane, a dat je u zakup firmi u suvlasništvu porodice Vrsaljko.

Načelnik Opštine Pakoštane Milivoj Kurtov izjavio je da su u sredu seli za sto kako bi pokušali da postignu dogovor i da su dobili, kako kaže, "ozbiljne garancije“ da će sva zaostala dugovanja biti izmirena u narednih desetak dana.

– Osim plata, zakupac duguje i Opštini mesečnu zakupninu od 4.200 evra i trenutno kasni šest dana. Ako dugovanja ne budu izmirena, sledi raskid koncesije i raspisivanje novog tendera – poručio je Kurtov, ne želeći da ulazi u to na koji način će privatna firma rešiti finansijske probleme.

Računi u blokadi, neizvesna sudbina hotela

Hotel Maškovića han ima 14 soba, dva apartmana, restoran s terasama i prateće sadržaje, a prošle godine je prenamenjen u luksuzni heritage hotel. Iako je koncesija dodeljena na deset godina, hotel je radio samo jednu letnju sezonu.

Foto: Mario Krpan/Shutterstock

Načelnik Kurtov naveo je da je problem nastao nakon što su se Šime Vrsaljko i njegov brat povukli iz posla, ostavivši upravljanje rođaku Andreju Vrsaljku, koji je direktor firme Saxum Mas d.o.o.. Prema dostupnim finansijskim podacima, račun te kompanije u blokadi je poslednjih 15 dana, a kao suvlasnici se i dalje vode Šime i Andrej Vrsaljko.

Radnici zasad nisu želeli da se obraćaju medijima, ali je odbornik u Opštini Pakoštane Kristian Šarić javno stao u njihovu odbranu.

– Dvanaest ljudi i njihove porodice već tri i po meseca nisu primili platu. Prvo su stupili u štrajk, a zatim završili na birou. Po mom mišljenju, prioritet treba da budu ljudi, a ne imovina – rekao je Šarić, postavljajući pitanje zašto ugovor nije ranije raskinut kada je hotel prestao s radom.

Veliki planovi, kratko trajanje

O planovima porodice Vrsaljko pisao je i magazin Glorija u avgustu 2025. godine, kada su Šime i njegov rođak Andrej najavili ambiciozan projekat, ističući da nije reč samo o poslu, već o emotivnoj vezi s krajem i očuvanju baštine.

Foto: goran_safarek/Shutterstock

– Ovo nije samo investicija, već odgovornost prema istoriji i identitetu ovog prostora – izjavio je tada Andrej Vrsaljko.

Ipak, samo nekoliko meseci kasnije, luksuzni hotel je zatvoren, radnici su ostali bez plata, a budućnost Maškovića hana zavisiće od toga hoće li dugovanja biti izmirena u narednim danima ili će Opština raskinuti koncesiju i raspisati novi tender.