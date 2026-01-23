Porodica hrvatskog reprezentativca mesecima nije platila radnike: Zaposleni pitaju gde je otišao novac, niko nije odgovarao
Zbog toga su radnici od 1. decembra prošle godine prestali da dolaze na posao u luksuzni hotel, dok su od 15. januara ove godine prijavljeni na Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Hotel je u međuvremenu zatvoren.
Reč je o kompleksu Maškovića han, boutique hotelu smeštenom u zaštićenom spomeniku kulture osmanske arhitekture iz 17. veka, koji je u vlasništvu Opštine Pakoštane, a dat je u zakup firmi u suvlasništvu porodice Vrsaljko.
Načelnik Opštine Pakoštane Milivoj Kurtov izjavio je da su u sredu seli za sto kako bi pokušali da postignu dogovor i da su dobili, kako kaže, "ozbiljne garancije“ da će sva zaostala dugovanja biti izmirena u narednih desetak dana.
– Osim plata, zakupac duguje i Opštini mesečnu zakupninu od 4.200 evra i trenutno kasni šest dana. Ako dugovanja ne budu izmirena, sledi raskid koncesije i raspisivanje novog tendera – poručio je Kurtov, ne želeći da ulazi u to na koji način će privatna firma rešiti finansijske probleme.
Računi u blokadi, neizvesna sudbina hotela
Hotel Maškovića han ima 14 soba, dva apartmana, restoran s terasama i prateće sadržaje, a prošle godine je prenamenjen u luksuzni heritage hotel. Iako je koncesija dodeljena na deset godina, hotel je radio samo jednu letnju sezonu.
Načelnik Kurtov naveo je da je problem nastao nakon što su se Šime Vrsaljko i njegov brat povukli iz posla, ostavivši upravljanje rođaku Andreju Vrsaljku, koji je direktor firme Saxum Mas d.o.o.. Prema dostupnim finansijskim podacima, račun te kompanije u blokadi je poslednjih 15 dana, a kao suvlasnici se i dalje vode Šime i Andrej Vrsaljko.
Radnici zasad nisu želeli da se obraćaju medijima, ali je odbornik u Opštini Pakoštane Kristian Šarić javno stao u njihovu odbranu.
– Dvanaest ljudi i njihove porodice već tri i po meseca nisu primili platu. Prvo su stupili u štrajk, a zatim završili na birou. Po mom mišljenju, prioritet treba da budu ljudi, a ne imovina – rekao je Šarić, postavljajući pitanje zašto ugovor nije ranije raskinut kada je hotel prestao s radom.
Veliki planovi, kratko trajanje
O planovima porodice Vrsaljko pisao je i magazin Glorija u avgustu 2025. godine, kada su Šime i njegov rođak Andrej najavili ambiciozan projekat, ističući da nije reč samo o poslu, već o emotivnoj vezi s krajem i očuvanju baštine.
– Ovo nije samo investicija, već odgovornost prema istoriji i identitetu ovog prostora – izjavio je tada Andrej Vrsaljko.
Ipak, samo nekoliko meseci kasnije, luksuzni hotel je zatvoren, radnici su ostali bez plata, a budućnost Maškovića hana zavisiće od toga hoće li dugovanja biti izmirena u narednim danima ili će Opština raskinuti koncesiju i raspisati novi tender.
Biznis Kurir/Jutarnji