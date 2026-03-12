Slušaj vest

Kompanija NIS zatražila je od Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD novu posebnu licencu kojom će se omogućiti nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 20. marta, kada ističe važenje prethodne licence izdate 20. februara.

U zahtevu se ističe značaj redovnog rada kompanije za ekonomiju Republike Srbije, posebno u svetlu globalnih dešavanja i stanja na svetskom tržištu nafte i ukazuje na odmakle pregovore o promeni vlasničke strukture NIS-a, objavio je NIS na svom sajtu.

Kompanija NIS zahvaljuje, kako je navedeno, svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetano poslovanje i time doprinese energetskoj stabilnosti Republike Srbije.

Naftna industrija Srbije dobila je 20. februara novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 20. martom 2026. godine.

Ovom licencom kompaniji NIS je omogućeno održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući uvoz i preradu nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

OFAC je ranije izdao licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promenama u vlasničkoj strukturi NIS-a sa važenjem do 24. marta 2026. godine.

Američki OFAK uveo je sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva.