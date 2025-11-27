Produžen rok za odobrenje kredita za skladištare maline roda 2025: Evo i do kog datuma
Rok za odobrenje kredita za pravna lica i preduzetnike koji skladište malinu roda 2025. produžen je do 31. decembra, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Kako se navodi, to je omogućeno Uredbom o izmeni Uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrške pravnim licima i preduzetnicima koji skladište malinu roda 2025. radi pravovremenog otklanjanja tržišnih poremećaja koju je Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici.
U skladu sa izmenom, banka kredit može da odobri korisnicima kredita koji se nalaze u finansijskim poteškoćama izazvanim poremećajima na tržištu zaključno sa 31. decembrom 2025. godine.
U saopštenju resornog ministarstva se ističe da se na ovaj način izlazi u susret iskazanom interesovanju za kredit od strane korisnika, a ova mera takođe doprinosi očuvanju proizvodnog potencijala voćarstva, stabilnosti tržišta i kontinuitetu snabdevanja domaćeg i izvoznog tržišta.