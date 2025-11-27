Slušaj vest

Rok za odobrenje kredita za pravna lica i preduzetnike koji skladište malinu roda 2025. produžen je do 31. decembra, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Kako se navodi, to je omogućeno Uredbom o izmeni Uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrške pravnim licima i preduzetnicima koji skladište malinu roda 2025. radi pravovremenog otklanjanja tržišnih poremećaja koju je Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici.

U skladu sa izmenom, banka kredit može da odobri korisnicima kredita koji se nalaze u finansijskim poteškoćama izazvanim poremećajima na tržištu zaključno sa 31. decembrom 2025. godine.