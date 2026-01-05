- Radi se o trećem krugu sufinansiranja porodičnih kuća i stanova u oblasti energetske efikasnostii, a u prethodna dva kruga finansijsku podršku dobilo je 112 domaćinstava. Za novi javni poziv predviđeno je 6,5 miliona dinara, koje je opština Brus obezbedila zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike. Po prvi put ćemo imati posebnu liniju pomoći za socijalno ugrožena domaćinstva, kojima će biti dostupna subvencija od 90%. Cilj programa je unapređenje energetske efikasnosti domaćinstava, snižavanje troškova energenata i podizanje kvaliteta stanovanja, uz poseban fokus na podršku najranjivijim kategorijama stanovništva - izjavio je predsednik opštine Brus Dalibor Savić.