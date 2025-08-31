Slušaj vest

Uz sniženu cenu nekog proizvoda trgovci će morati da istaknu i cenu po kojoj je on prodavan najmanje 30 dana unazad, novina je koju sadrži Direktiva o isticanju cena, a koja će građanima, kada bude usvojena, garantovati da su akcije pojeftinjenja stvarne, a ne lažne.

Naime, ova Direktiva biće usvojena u sklopu izmena Zakona o trgovini, a najvažnije što će ona doneti potrošačima odnosi se na sniženje cena. To konkretno znači da će, kada neki proizvod osvane sa novom nižom cenom u radnji, to će biti realan popust, a ne trgovački trik kojim je cena pre nekoliko dana podignuta pa onda spuštena kako bi se kupci "navukli" na kupovinu.

Da će ovom Direktivom konačno da se uvede red u maloprodaju smatra Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

- U jeku svakojakih sniženja konačno se uvodi rad u kome će potrošači 100 odsto biti sigurni da su ta sniženja realna i tačno prikazana. U praksi kada vidimo dve cene ona prethodna, precrtana cena mora da bude cena koja je važila najmanje 30 dana pre nego što se pristupilo sniženju. Šta to znači za potrošače? Pa upravo da je to sniženje realno prikazano i da trgovac više ne sme da nekoliko dana pre sniženja prvo poveća cenu, a onda je snizi u nekom ogromnom procentu kako bi privukao pažnju potrošača - objašnjava Nikolić za Kurir.

ČINJENICE O DIREKTIVI O ISTICANJU CENA - Najmanje 30 dana proizvod mora imati istu cenu

- Pored nove mora biti istaknuta i stara cena

- Sniženja cena će konačno biti realna

Ova Direktiva u sklopu izmena Zakona o trgovini, izmana Zakona o zaštiti potrošača i Direktiva o fer trgovačkim praksama trebalo bi, pema najavama, da budu usvojene do kraja ove godine. Sve ove novina terbalo bi da "vežu ruke" trgovcima da prestanu da krše propise tamo gde su to najviše radili, a to je upravo na procentu sniženja.

Ova Direktiva je u Evropskoj uniji uvelike u primeni i njen cilj je upravo da spreči obmanu potrošača od strane trgovaca. U potrošačkim organizacijama ističu da kupac ulazi u radnju kada vidi sniženje od 70 odsto ne razmišljajući o tome da li je i ta snižena cena preterano visoka.

Problem sa ne pridržavanjem istaknutih cena prisutan je i na društvenim mrežama i platformama preko kojih pojedinci i preduzetnici nude i prodaju svoju ili tuđu robu. Oni često oglašavaju robu koju uopšte nemaju na stanju ili se ne pridržavaju istaknute cene, što je takođe kažnjivo.

ZAKONI U PRIPREMI: - Izmene Zakona o trgovini - Izmene Zakona o zaštiti potrošača

- Direktiva o fer trgovačkim praksama

Zaštitinici potrošača zbog toga stalno upozoravaju potrošače da moraju biti jako oprezni i voditi računa gde i od koga šta kupuju, kako bi predupredili da im nesavesni trgovci iz džepa "izbiju" mnogo više para nego što očekuju.

Ukoliko ipak nekad nasednu ne bi trebalo da prihvataju bilo kakve izgovore trgovaca već da zaštitu svojih prava potraže preko oraganizacija za zaštitu potrošača i u skladu sa važećim zakonskim regulativama.