- U Srbiji se i dalje na proizvodima prikazuju cene sa parama kao delovima dinara, iako se pare više ne proizvode. To je rezultat sistemske greške. Iako pare nisu u opticaju, one se i dalje pojavljuju na cenama u prodavnicama. Ova situacija stvara konfuziju i može dovesti do nepreciznosti u finansijskim transakcijama, gde trgovci često imaju više koristi – kaže Dušan Uzelac, urednik portala "Kamatica“.