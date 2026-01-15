Republički geodetski zavod objavio je nove informacije kada je u pitanju broj pristiglih prijava za upis bespravnih objekata.
Ogroman odziv građana, brojke i dalje rastu: Za upis bespravnih objekata u okviru zakona "Svoj na svome" pristiglo 696.739 prijava
Za upis bespravnih objekata po novom zakonu "Svoj na svome", do 14.01.2026 u 19 časova pristiglo je 696.739, saopštio je Republički geodetski zavod (RGZ).
Prijave za upis bespravnih objekata počele su 8. decembra 2025, a podnose se kroz više kanala u skladu sa potrebama građana: onlajn, preko JP Pošte Srbije ili preko jedinica lokalne samouprave. Postupak je, bez obzira na kanal, identičan. Građanin podnosi prijavu direktno, brzo i bez troškova.
Podsećamo, prijava neupisanih objekata traje do 5. februara 2026. godine.
