Za upis bespravnih objekata po novom zakonu "Svoj na svome", do 14.01.2026 u 19 časova pristiglo je 696.739, saopštio je Republički geodetski zavod (RGZ). 

Prijave za upis bespravnih objekata počele su 8. decembra 2025, a podnose se kroz više kanala u skladu sa potrebama građana: onlajn, preko JP Pošte Srbije ili preko jedinica lokalne samouprave. Postupak je, bez obzira na kanal, identičan. Građanin podnosi prijavu direktno, brzo i bez troškova.

Podsećamo, prijava neupisanih objekata traje do 5. februara 2026. godine.

